Mariano Díaz, lesionado: Qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid en febrero

El club blando ha emitido un parte médico explicando que el delantero se ha lesionado. Se pierde, por lo tanto, el derbi con el Atlético.

Cuando parecía que se producía un respiro en la enfermería del Real Madrid, vuelven las malas noticias. La entidad blanca ha informado este jueves, después de la sesión del equipo, de que Mariano Díaz está lesionado. Por lo tanto, será baja ante el Atlético de Madrid este domingo (16:15 horas, Movistar LaLiga). Para ese mismo duelo Benzema es seria duda.

El parte médico del Madrid revela qué lesión tiene Mariano

El canterano ha tenido un problema en la pierna izquierda. El club ha dado cuenta de la situación de la siguiente manera en su página web: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Mariano Díaz por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el obturador externo izquierdo. Pendiente de evolución".

Parte médico de Mariano. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 4, 2021

Cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se perdería con el Real Madrid

El Real Madrid no ha entrado en detalles sobre el periodo de ausencia de Mariano, dejándolo en "Pendiente de evolución". Se espera, no obstante, que sea de alrededor de dos-tres semanas. Zidane no podrá contar con él para el Atlético (domingo 7 de febrero), el Elche (sábado 13), la Atalanta (martes 16) y el Celta (sábado 20). Tras el encuentro frente a los gallegos, llegará el parón de selecciones. Después del mismo, Mariano podrá regresar.

Mariano, un habitual de la enfermería del Real Madrid

Esta es la segunda lesión que sufre Mariano en la temporada 2020-21, en la que ha marcado un gol en 535 minutos. El atacante ya tuvo amigdalitis, motivo por el que se ausentó seis partidos. En la 2019-20 sufrió seis lesiones, perdiéndose 14 encuentros.