Puede marcar más o menos goles, puede dar más o menos asistencias, pero Marcus Rashford seguirá siendo un héroe más allá de lo que haga dentro de un campo de juego. El delantero del continúa mostrando su costado más solidario y no cesa en su lucha contra el hambre en el Reino Unido, una batalla que libra cada día y que en las últimas horas le ha llevado a mostrarse muy activo en las redes sociales, después de que el Gobierno británico no aprobara la propuesta de ofrecer comidas gratis a los niños en las escuelas.

Después de la decisión adoptada por el Gobierno, el joven delantero de los Red Devils publicó un contundente mensaje en su cuenta de Twitter. "Una cantidad significativa de niños se van a dormir esta noche, no sólo con hambre, sino con la sensación de que no importan", escribió Rashford en esa red social después de conocer el resultado de la votación. "Esto no es política, esto es humanidad", sentenció.

Melanie Maynard House 💫



A new depot to support the growing need for @FareShareUK in Greater Manchester.



The real superstars in this country can be found in the heart of most cities, towns and villages. To you all, THANK YOU for continuing to catch us when we fall ♥️ pic.twitter.com/HRxLUzOKA0