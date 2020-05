Marcos Senna reveló que pudo jugar en América de Cali en 1998

El jugador internacional con España y campeón de la Eurocopa 2008, contó que tuvo posibilidad de llegar al 'Diablo Rojo'.

El brasileño, nacionalizado español, y miembro de la Selección que se coronó campeona de Europa en y , habló con el periodista Nacho Rivarola a través de Instagram Live sobre todo lo que fue su carrera que lo tuvo por y Cosmos, previo a una larga carrera en .

Entre los detalles revelados, Senna aseguró que en 1998 estuvo cerca de jugar en , más exactamente en el , pese a que en ese momento apenas despuntaba en el profesionalismo.

"Yo cuando jugaba en Brasil, tuve la oportunidad de ir a jugar en Colombia, en el América de Cali, en la época de Pablo Escobar. Imagínate", contó el volante central como respuesta a la pregunta si tuvo posibilidades de jugar en , cosa que no sucedió.

Más equipos

La problemática de orden público que había desatado las caídas de los carteles de Medellín (en 1993) y Cali (en 1995), fue importante a la hora de dar el 'No' al cuadro Escarlata. Senna recordó cómo varias personas le dijeron "Marcos, no se te ocurra ir a Colombia, además ahora como está la situación". "Eso fue el año 98, Pablo Escobar ya no estaba, pero aún así... Buah", precisó. En el año citado por el español, se encontraba jugando en el Rio Branco y sólo fue hasta el 2002 cuando dio el salto a Europa.