Marcos Rojo: "Me llamaron de River y Estudiantes, pero tenía la decisión tomada de jugar en Boca"

En su presentación oficial como nuevo jugador del Xeneize, el defensor reveló: "Crecí con el sueño de ganar la Libertadores en este club".

Ni La Plata, ni Núñez. Tampoco México o la MLS. Marcos Rojo estaba decidido a cumplir el sueño familiar, sin importar cuántas ofertas le hayan llegado desde que se confirmó que no continuaría en Manchester United. Y este martes lo hizo realidad: tras firmar su contrato por dos años , el defensor fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Boca. "Me han llamado de River, Estudiantes y de todos lados, pero ya tenía la decisión tomada y le había dado mi palabra a Román" , contó.

En conferencia de prensa, el platense explicó cómo fueron las negociaciones con Riquelme: "En mi cabeza siempre estuvo la idea de jugar en Boca, se lo había dicho a Román. Veníamos hablando hace tiempo y en junio me insistió de nuevo, me dijo que era el momento justo. Supe del esfuerzo que estaban haciendo, entonces nos esperamos".

Y si Rojo decidió darle el tiempo necesario al Xeneize para incorporarse fue por una cuestión deportiva, pero también sentimental: "Boca es el club más grande de la Argentina . El sueño de todos es ganar la Copa Libertadores en el club, crecí con eso. Con mi viejo nos pasábamos las noches mirando los partidos", reveló.

En cuanto a lo deportivo, el jugador llega a la Ribera luego de un año sin disputar un partido oficial, aunque asegura que está listo para salir a la cancha: "Todo el mundo habla de que no juego hace tiempo, pero en Manchester venía entrenando a la par de mis compañeros. Me encontraba muy bien y quería jugar, por eso decidí venir. Ahora quiero tomar ritmo con la pelota para estar listo cuando el entrenador me necesite".

¿Dónde va a jugar? "Hablé con Russo y me va a utilizar como central, pero también puedo hacerlo como lateral . Es un puesto que conozco. Estos días que faltan para que arranque el torneo me van a venir muy bien para entrenar y conocer a mis compañeros. Tengo tiempo para trabajar y empezar a competir por un lugar".