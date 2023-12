Marcos Llorente publica una foto con Sergio Ramos y sale al paso de las críticas: "Es lamentable aclarar esto, así va el mundo"

"Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Nunca me burlé de un compañero", explicó.

El Atlético de Madrid ganó 1-0 al Sevilla en el duelo aplazado de la cuarta jornada de LaLiga gracias al solitario gol de Marcos Llorente.

El futbolista del Atleti necesitó de una 'asistencia' de Sergio Ramos para marcar el tanto que dio tres puntos al equipo de Simeone, y quiso celebrar el triunfo con una imagen en redes sociales.

La foto acabó generando polémica y Llorente tuvo que salir al paso de las críticas. "Felices fiestas a todos", escribió el ex del Alavés en la publicación de su cuenta de "X". En la instantánea aparece Llorente yendo a celebrar su gol, pero a su derecha está Ramos en el suelo tras firmar una indeseada 'asistencia' .

Felices fiestas a todos😜❤️🥳 pic.twitter.com/WBGxXn4CKQ — Marcos Llorente (@marcosllorente) December 23, 2023

Evidentemente, por el pasado madridista de Ramos, no fueron pocos los aficionados que interpretaron este post del ‘14′ colchonero como una burla al defensor sevillista, con quien Llorente compartió vestuario en el Real Madrid.

Las críticas recibidas por Llorente a raíz de esa foto provocó que el jugador del Atleti tuviera que salir a aclarar que no estaba faltando el respeto a Ramos, ni mucho menos.

“Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos”, escribió Llorente.