Marcos Llorente: El premio a la renovación, evolución y adaptación

La renovación del futbolista con el Atlético de Madrid no hace más que confirmar que es uno de los pilares colchoneros.

Se confirma lo esperado. Marcos Llorente renueva con el Atlético de Madrid por tres temporadas más y seguirá ligado a la entidad madrileña hasta 2027. El premio al trabajo bien hecho, y, sobre todo, a la capacidad de adaptación de un jugador que llegó como un descarte de Zidane, casi denostado, y que se ha convertido en una figura capital en el equipo de Simeone, siendo una pieza absolutamente fundamental en la conquista del campeonato de Liga para el cuadro de la capital de España.

Datos demoledores en la 20/21

Los datos así lo dicen: 12 goles y 11 asistencias en 37 partidos de Liga. No se ha lesionado en la pasada temporada, fruto de su gran preparación física. Llorente es uno de los jugadores que mejor se han adaptado a Simeone y su sistema, lo cual no es nada sencillo. Es más, al principio, no entraba de forma habitual en la rotación del conjunto colchonero, siendo suplente en muchos encuentros, cambiando la situación en un lugar clave: Anfield. En el templo del Liverpool, el futbolista madrileño fue absolutamente clave, anotando dos goles, y siendo la auténtica revolución para el Atlético de Madrid, que eliminó al que por ese entonces era el campeón de Europa en uno de los mejores encuentros de los últimos tiempos.

Anfield, el momento del cambio

Con esa actuación, todo cambió. De forma gradual fue entrando en los planes de Simeone, que ya no dejó de contar con el que es hoy una de sus mayores estrellas. Llorente cierra una renovación esperada, ya que su rendimiento era merecedor de una ampliación de contrato, con su correspondiente ampliación de salario, y llega en su mejor momento, después de jugar la Eurocopa con España, tras su excelente temporada con el Atlético de Madrid. El talento, y, sobre todo, el trabajo diario que ha realizado el medio ha convencido a todos dentro del club de que es una de las mayores estrellas que pueden tener para los próximos años. Es por ello por lo que han querido cerrar su renovación cuanto antes, para impedir rumores y especulaciones.

Era el momento. Marcos Llorente se lo ha ganado. El ex del Real Madrid no deja de subir y ascender a lo más alto. Su ambición y sus ganas de triunfar han demostrado que es uno de los mejores jugadores españoles ahora y en el futuro, y su techo solo lo puede marcar él. Los 30 millones que pagó el Atlético para hacerse con sus servicios ahora parecen una ganga, debido a lo que está haciendo uno de los pilares del cuadro rojiblanco. Un auténtico crack que quiere seguir despuntando.