Marco Fabián firmaría con el Philadelphia Union

Parece que esta vez Marco Fabián sí saldrá del Eintracht Frankfurt. Después de un semestre en el que prácticamente estuvo borrado del equipo, el mediocampista continuaría su carrera en el extranjero: concretamente, en la MLS, donde el Philadelphia Union sería el interesado.

De acuerdo con información de Taylor Twellman, exfutbolista y ahora parte de ESPN Estados Unidos, el seleccionado se encontraría en negociaciones para incorporarse al club antes del arranque de la temporada 2019, la cual inicia el 2 de marzo.

Hearing the @PhilaUnion are in final discussions with Marco Fabian from @eintracht_eng and @Bundesliga_EN. Great signing and opportunity for both sides. #MLS