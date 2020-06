Marco Fabián coincide con Osorio en que faltó mentalidad contra Brasil

El delantero mexicano considera que el Tri no llegó con la confianza necesaria al juego más importante.

Desde su salida de la Selección mexicana al finalizar el Mundial de 2018 no se mencionaba tanto el nombre de Juan Carlos Osorio como ha pasado en los últimos días. El técnico colombiano está en el ojo del huracán, luego de confesar que el Tri no llegó con la mentalidad necesaria al trascendental duelo de octavos de final contra .

Las críticas le han llovido por cualquier lado a Osorio, pero alguien que lo conoce muy bien ya salió a respaldarlo. En entrevista con TUDN, Marco Fabián defendió a su exentrenador, catalogándolo como una persona "muy sabia".

"Cada quien es libre de opinar lo que sea y a Osorio lo respeto muchísimo por todo lo que le aprendí, por todo lo que nos ayudó... es un gran entrenador, es muy sabio. Todo depende de la recepción que tengan sus palabras; hay muchas cosas en las que tiene razón".

"No recuerdo exactamente el momento si hubo un silencio cuando nos preguntó eso o no, pero puede que lo haya habido, porque es depende del momento en que estábamos viviendo las cosas y si algo en algo estoy de acuerdo, es que no ha sabido mantener un pico en un torneo tan corto en todo, de futbol y motivación, de todo lo que lleva el mantener en un Mundial, el equipo que pueda llegar a pelear en una Final o tener el campeonato", aseguró el hoy atacante de Al-Sadd.

Al ser cuestionado respecto al ánimo en los días previos a medirse a Brasil, el exChivas fue contundente: "No es que no le podamos ganar ni que no estemos a la altura, lo hemos demostrado en otras cosas, pero llegamos contra Brasil con una mentalidad un poco decaída, en vez de tener la mentalidad de motivación, que vamos a ganarles, la verdad que esos días se notaba un equipo, con las ganas, pero un poco decaído por la derrota contra . Era difícil pensar en que venía Brasil, uno de los más grandes del mundo, con grandes jugadores y en el momento que atravesábamos", dijo Fabián de la Mora para cerrar.

Aquel 2 de julio de 2018 el marcador entre la Verdeamarelha y la Selección mexicana fue de 2-0, gracias a los goles de Neymar y Roberto Firmino. Los de Verde solo pudieron disparar una vez al arco durante 90 minutos.