Marchisio a DAZN: "Es inexplicable que Iniesta no haya ganado un Balón de Oro"

El exjugador de la Juve repasa varios aspectos de su antiguo equipo y elogia al jugador español del que no se explica por qué no ha sido galardonado.

Claudio Marchisio ha sido un referente del fútbol italiano. Más de una década en las filas de la donde se cansó de ganar títulos de todo tipo y hombre importante de la selección italiana, se explica en una entrevista para DAZN sobre varios aspectos futbolísticos.

Afirma que “es inexplicable que Iniesta no haya ganado el Balón de Oro”, añade que “verle jugar es como ver a Federer en el tenis, un placer. Tiene tres cerebros, uno para la pierna derecha, otro para la izquierda y otro para la cabeza. Conoce perfectamente el fútbol”.

Preguntado por Conte afirma que “es uno de los más importantes que he tenido en mi carrera, fue muy importante no solo para mí sino para todos. Recuperó el espíritu de siempre de la Juventus tras varios malos años”.

Sobre Buffon afirma que “es un verdadero capitán y leyenda. Como capitán, incluso si no estaba convocado, sabía siempre lo que pasaba y alzaba la voz cuando veía cosas que otros no se daban cuenta”.

Tras elogiar a Ferrara, Deschamps o Del Piero, como leyendas juventinas, se refirió a Cristiano Ronaldo del que dijo que “me hubiera gustado jugar con él” y reconoció que “el pasado verano mucha gente me decía que por qué me fui cuando Cristiano llegaba a Turín, pero la verdad las elecciones de vida no deben estar sujetas a los jugadores que van o vienen”. Argumenta que “Cristiano ha elevado el listón del equipo".

Por último elogia a Dybala afirmando que “es uno de los cinco mejores ‘10’ de la historia de la Juventus”.