Marcelo: "Hazard es muy top, creo que va a volver ya"

El lateral merengue compartió una charla con Fabio Cannavaro y repasó la actualidad del equipo blanco

El auge del coronavirus y la paralización de todas las competiciones han hecho que proliferen los Instagram Live entre futbolistas, o ex futbolistas y futbolistas, como es el caso de Marcelo y Fabio Cannavaro. Ambos coincidieron en el durante casi un lustro y han compartido una charla en la que el lateral ha repasado varios tema de actualidad.

Una de las respuestas más llamativas del brasileño ha tenido que ver con el interés de clubes italianos, más en concreto de la , que en varias ocasiones se ha mostrado interesada en hacerse con sus servicios. Marcelo fue contundente en su contestación.

"He escuchado aquí hace dos años que he firmado con la Juve, que tenía puesta la camiseta de la Juve que no vivía sin Cristiano… La gente se inventa muchas cosas. Me parece bien que he visto algunos aficionados de la Juve que les gustaba", afirmó.

"Yo no quiero salir y creo que el Madrid no me dejarían. Aquí estoy muy bien. Desde que he llegado aquí con mi familia, tengo una historia increíble. No sé si es verdad de que la Juve me quiere, la verdad", expresó, negando su salida.

Marcelo también tuvo palabras de elogio hacia Roberto Carlos, y afirmó que era y es su ídolo dentro del mundo del fútbol.

"Siempre que hablo con Roberto Carlos todavía me pongo muy nervioso. Es mi ídolo. Desde que empecé a jugar al fútbol sala me fijaba mucho en él. Pensaba, cómo puede ser que vaya con tanta frecuencia arriba y abajo".

Por otro lado, también habló del capitán blanco, Sergio Ramos. Ambos zagueros son dos de los jugadores con más experiencia dentro del vestuario blanco, y ha hablado del '4' el lateral zurdo.

"Cuando le vi por primera vez él era muy joven, pero tenía un liderazgo muy grande. Se sabía que iba a ser líder. Y la verdad que sí. Le he acompañado estos años y he visto que ha crecido muchísimo. Era de esperar. Sabía que iba a ser un líder tan grande".

Mientras, sobre su técnico, Zinedine Zidane, Marcelo afirmó que lo ha hecho "increíble". "La gente pensaba que no podía manejar el vestuario, con tanto peso. Y Zizou lo ha hecho increíble. Cuando entra Zizou en el equipo estábamos en un momento muy duro, muy difícil, que no ganábamos casi nada y con trabajo y humildad y entendiendo a los jugadores, nada más, hemos conseguido eso. Pero no olvidamos del trabajo anterior. Ancelotti hizo un trabajo muy grande…".

Sobre sus planes de futuro, Marcelo se sinceró y se mostró realista, a medida que la edad avanza.

“La edad llega. Ahora voy a cumplir 32. Yo tengo algunas cosas en mente. Quiero trabajar. No quiero trabajar con el fútbol directamente. No tengo características para ser entrenador. Pero yo siempre tuve una cosa en mi cabeza, he vivido muchas cosas en cuando tenía 15 años. He visto muchos agentes de fútbol decir a algunos padres sobre sus hijos: ‘Venga, ven que te voy a dar esto y esto. Y al final el niño, teniendo mucha calidad, se queda en el camino porque el agente sólo pensaba en el dinero. Han dejado a muchos niños jodidos. Han jodido a muchos niños por querer dinero antes en vez de trabajar al niño. Vendía un niño a otro club, ganaba su dinero y ciao. Quiero trabajar para ayudar a estos niños, quiero trabajar primeramente con esto”, comentó.

También tuvo tiempo de elogiar a Hazard, de quien dijo que "es muy top" y afirma que va a volver "ya".

"Se llevó una hostia en la pierna. Tuvo una lesión en la misma pierna antes. Fabio, te digo una cosa: es muy top. La velocidad de hacer las cosas es muy diferente. Estaba bien, pero luego llegó esta lesión, que fue una pena. Y ahora yo creo que va a volver ya".

Otra de las respuestas más interesantes de Marcelo fue cuando fue cuestionado sobre su pensamiento acerca de quien es el mejor jugador del mundo, si Cristiano Ronaldo o Messi.

"Es una pregunta para joder a los que han jugado al fútbol. Cada uno tiene su cosa. Como he entrenado con Cristiano y he jugado diez años con él, la motivación que te da Cristiano dentro del campo, las cosas que hace, cómo habla, cómo te lleva… Es top. (Cannavaro dice: “Puede ser que Cristiano sea un líder en esto y Messi se ve menos, nunca se enfada…). Pero con el balón, Messi puede estar parado y de la nada coge un balón y…".

"Esto del Balón de Oro… Entre los dos tenían que pelear y luego los demás. No pueden competir con los demás. La pena de los dos es que les falta el Mundial. Si uno consigue ganar el Mundial sería...", analizó.

El artículo sigue a continuación

Además, Marcelo también analizó a dos de sus compatriotas, que son compañeros suyos en el vestuario del equipo de la capital de , Vinicius y Rodrygo.

“Yo veo a los niños de 18 años llegando y les veo como a niños. Cuando llegué yo pensaba que era maduro, que ya sabía. Y no sabía nada. Era un niño. Vinicius es explosión total. Tiene regate increíble, es top, top. La velocidad que tiene con el balón, ha jugado al fútbol sala… Me recuerda a Robinho pero con mucha más velocidad. Y Rodrygo es calmado, tranquilo y parece que está jugando de hace 10 años. Inteligente, toca, pim, toca… Son distintos. Les digo, tranquilos vuestra hora llegará, ahora dádsela a Benzema que mete goles y ya está", declaró.