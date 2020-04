Marcelo Gallardo ayuda a Paulo Díaz a sobrellevar su solitaria cuarentena

El defensor de River, quien se encuentra solo en Buenos Aires, explicó cómo pasa sus días de confinamiento a causa del Covid-19.

Paulo Díaz es uno de los jugadores de River más afectados durante el período de cuarentena a causa del Covid-19. Esto, luego de quedar aislado de su esposa, Fernanda Arenas, y su hijo Agustín, de solo 5 meses. De este modo, el defensor del Millonario pasa el confinamiento obligatorio, que rige en desde el 20 de marzo, completamente solo.

Por lo mismo, en diálogo con la cuenta de Instagram del portal Fútbol Joven CL, el chileno valoró la comunicación que mantiene con Marcelo Gallardo, de quien contó que se "preocupa bastante" del estado en el que se encuentra a diario.

"Marcelo (Gallardo) nos pregunta por WhatsApp como nos encontramos emocionalmente en la cuarentena. Personalmente por mí se preocupa ya que yo estoy solo acá en Buenos Aires. Pregunta cómo me siento por estar solo. Llevo un mes solo y por eso se ha preocupado bastante. Con los preparadores físicos también vemos las rutinas y la mejor manera de poder ejercitarnos", detalló.

También reveló cómo lleva el plantel este período de inactividad. "Es algo muy difícil para cualquier futbolista porque uno está acostumbrado todos los días a estar en constante movimiento, con entrenamientos intensos y al aire libre", dijo.

"La rutina va alternando entre un día fuerza y otro de resistencia del cardio. La comunicación con el técnico y los preparadores físicos es constante", agregó el marcador central, quien también contó que después "hago mis cosas, almuerzo, veo series, películas y termino jugando PlayStation con mi hermano (Nicolás)”.

“Hubiera sido distinto de estar con mi familia. Mi señora y mi hijo están en y por el cierre de fronteras no pudieron volver. Los extraño muchísimo. A mi hijo lo llamo siempre. Lo bueno es que no se ha olvidado de mi cara. Siempre que me ve se ríe, así que lo extraño mucho y creo que en estos días está la opción de viajar a Chile”.

Por otra parte, Díaz confesó que se siente orgulloso de ser uno de los actuales indiscutidos para Reinaldo Rueda en La Roja. “Para mí ha sido una responsabilidad muy grande estar en la Selección, por mi país y mi familia. Hay que dejar bien puesto el apellido frente a todo el mundo. Ha sido importante para mi ir subiendo escalones y llegar donde he querido estar, sumando minutos”, dijo.

Finalmente, relató que su referente en la Selección es el dos veces mundialista Jean Beausejour. “Para mi es el mejor ejemplo, por su forma de ser tanto en la cancha como afuera. Ha sido una parte importante en mi adaptación en la Selección chilena, es mi espejo de lo que quiero llegar a ser”, cerró.