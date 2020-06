Marcelo Bielsa: “Prefiero ganar el ascenso en la cancha”

El DT del Leeds se mostró contento con el regreso a la competencia y aseguró que la manera de llegar a la Premier es jugando y no en el escritorio.

Marcelo Bielsa habló. Y lo hizo luego de tres meses sin pronunciarse y para mostrar su alegría porque la Championship, la segunda división inglesa, volverá a la competencia. Y así su Leeds, que es puntero con 71 unidades (una más que Albion) podrá ganar su ascenso a la Premier League en la cancha y no en los escritorios.

“Cualquier cosa obtenida sin jugar hubiera sido decepcionante. Prefiero ganar el ascenso en la cancha”, dijo el argentino en la rueda de prensa virtual que se llevó a cabo este jueves. Bielsa y Leeds volverán a la acción este domingo ante Cardiff en duelo a puerta cerrada.

“Lo más importante será la manera en la que los jugadores se adapten mentalmente. Eso sí, el fútbol de antes no será el mismo que veremos ahora. Hay que esperar los partidos para evaluar nuestro rendimiento”, agregó el exDT de La Roja.

Finalmente, lamentó no contar con su público en la fase final del torneo. "No poder compartir esta búsqueda del ascenso con el hincha es algo que no hubiera deseado".

"El fútbol tiene como destinatario a los espectadores, los televidentes son otra clase de espectadores, aunque se trate de los mismos. La presencia del público es un condimento muy importante para todos los equipos y el fútbol en general. Todos deberemos adaptarnos a esa ausencia", cerró.