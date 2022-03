Marcelino: "Posiblemente ya hubiera renovado si siguiera Elizegi"

“Posiblemente ya habría renovado el contrato si siguiera Aitor Elizegui como presidente. Por algo sencillo, ellos apostaron por mí y sé la confianza que tienen ellos en nuestro cuerpo técnico”. Palabra de Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, que ha concedido una entrevista a José Manuel Monje en ‘Onda Vasca’.

Su futuro en el Athletic, pendiente de las elecciones

Marcelino, que acaba contrato con el Athletic este 30 de junio, entiende que ahora mismo su situación es diferente y depende del resultado de las elecciones a la presidencia del club: "Es una situación nueva, con un presidente nuevo y una Junta nueva, puede que haya otro director deportivo, ojalá siga Rafa (Alkorta). Ya veremos lo que pasa, lo normal es que pueda elegir a otro entrenador nuevo", explicó, para después añadir que "deben tener el campo libre para decidir las personas idóneas para dirigir al equipo en entrenador, y en gestión. Mi obligación es estar a un lado. Si la persona entrante considera que lo soy, se hablará y habrá que ver si estamos de acuerdo con lo que plantean y ellos con lo nuestro".

Su llegada al Athletic Club y su satisfacción con la plantilla

Acerca de su decisión de fichar por el Athletic, Marcelino explicó: “Supimos convivir, arrimar el hombro y conozco a las personas, que me transmiten respeto, cariño y lealtad. Y todo eso para el entrenador es buenísimo. Si nosotros estamos felices con esta plantilla, porque nos sentimos identificados y a la vez tienes la confianza de los dirigentes, es la situación ideal. En el futuro no puedo saber si esa situación se dará”, zanjó.

La situación de Ander Capa

“El que dice que Capa no juega porque no renueve, miente. Así de claro. Siempre tomo las decisiones mejores para el grupo y siempre las más justas. De hecho, esa forma de actuar en algunos momentos y equipos, me generó alguna controversia. Si Capa no juega es porque tenemos acumulación de jugadores en esa posición y porque considero que hay jugadores mejores que él, acertada o equivocadamente. Hablé con él en su momento y le trato como a uno más. Siempre tuvo mi puerta abierta para hablar. Soy consciente de que es una situación complicada”, explicó. “Si hay quien piensa que el club me indica quien debe jugar, pues eso no es así. No es que el club no quiera renovarle, es que el club, acertada o equivocadamente, decide que hay otros más solventes. Es así. El que quiera ver otra cosa está mintiendo intencionadamente”, finalizó.

Lezama, piedra angular del futuro del Athletic

“Lezama es una pasada, es algo maravilloso y con la reforma que se está haciendo va a quedar fenomenal. Si no es la mejor instalación deportiva, será una de las mejores de Europa. Pabellón, residencia, urbanización, todo super cuidado…el entorno no puede ser mejor”, explicó el asturiano en ‘Onda Vasca’.

Los rumores sobre el Atlético y la selección española

Al ser preguntado por el posible interés de clubes como el Atlético de Madrid o la selección española, que han aparecido en varios medios de comunicación, Marcelino ha comentado que "siempre es halagador que en el Atlético o la Selección, porque sería un privilegio entrenar a España, pero me siento fenomenal en el Athletic", explicó. Después quiso añadir que no concibe "un Atlético a medio plazo sin Simeone por sus resultados y en la Selección está un grandísimo entrenador como Luis Enrique, con un Mundial por delante atractivo", aseguró.