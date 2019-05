Marcelino a sus jugadores: "Me habéis hecho el hombre más feliz del mundo"

El Valencia celebra por las calles de su ciudad y en Mestalla el título de la Copa del Rey

Las celebraciones se parecen todas entre sí, pero siempre hay matices de unas veces a otras. Y de unos equipos a otros. En el Valencia, flamante campeón de Copa, las novedades empiezan en la pista del aeropuerto de Manises, porque en 2004 David Albelda, salió por la ventanilla del avión agitando una bufanda en una imagen que se convirtió en un icono. Muchos años después, Dani Parejo, que es el capitán ahora, repitió la secuencia. Bufandeo y el cuerpo fuera del avión por una rendija situada en la cabina de los pilotos. Todo vale si se ha ganado un título.

📸 Y aquí tenemos la imagen más esperada...



Párate, observa y simplemente SIENTE 🖤



🦇 HISTORIA VIVA DEL VALENCIANISMO 🦇



#LaCopaDelCentenari 💯🏆 pic.twitter.com/i8fKAZVG2k — CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 de mayo de 2019

, decía el avión un charter de Iberia que les acabababa de traer desde Jerez. Fueron bajando uno a uno, incluido el lesionado Cheryshev, abriendo camino para que los capitanes, Parejo y Rodrigo, enseñasen la Copa por primera vez en la ciudad del Turia. Y, con el techo abierto, lo típico en estas fiestas. Un autobús negro, el color de la celebración, el de los murciélagos, tan esenciales en la iconografía valencianista.

🎥 Marcelino García Toral



"Ojalá juntos podamos crecer y seguir disfrutando de momentos como estos" 🦇



GRACIAS, UNA Y MIL GRACIAS por hacerlo posible 🖤#LaCopaDelCentenari 💯 #Campeones pic.twitter.com/EW6mihjQrH — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 de mayo de 2019

También es tradición en Valencia que el recorrido hasta Mestalla sea escoltado por motoristas. "Estamos disfrutando mucho, hemos hecho feliz a mucha gente, estamos agradecidos. Nos consideramos unos afortunados por vivir esto, que la unión que pueda generar esta copa no se deshaga y que juntos crecer y disfrutar de momentos como este más a menudo", explicaba Marcelino, que se dejó la voz en y se le veía muy afónico. Celebrar un título también es eso.

Y así llegaron, con sus camisetas negras, al estadio de Mestalla, donde se esperaba comunión con la grada, celebración intensa, el We are the Champions de Queen atronando por megafonía y también algún discurso. "Campeones, campeones", gritaba el equipo y contagiaba a la grada, abarrotada como si fuese un partido europeo. No por repetida, la ceremonia deja de ser refrescante, la felicidad es siempre desbordante, aunque algunos jugadores parezcan cansados, es posible que no hayan parado desde la victoria. "Échale huevos, Valencia, échale huevos", cantaba también la grada, a petición de los campeones.

"No me voy a extender mucho, porque me voy a emocionar y no quiero", empezaba Parejo su 'speech'. Era, por supuesto, respondido con la afición coreando su nombre. "Gracias por cumplir un sueño, por dar os el aliento y creer en nosotros en los momentos más difíciles. No empezamos de la mejor manera, los objetivos estaban lejos, pero gracias a mis compañeros, al staff, al club, gracias a vosotros por cada partido venir a Mestalla y animar en los momentos complicados. El sábado cumplimos un objetivos, entrar en Champions por segundo año consecutivo y dar las gracias a los que viajasteis a Sevilla y lo disfrutasteis con nosotros. Fue increíble, nosotros ganamos en el campo, vosotros ganasteis en la grada".

"También quería acordarme de que es el centenario, de los valencianistas que hoy no están con nosotros, que también forman parte de este título, muchas gracias. Ya he hablado mucho, soy muy pesado", seguí su discurso el capitán de los ché. "He conseguido un título, mi primer título, y me gustaría conseguir muchos más, cerraba.

De él a Marcelino. La grada se viene abajo y termina siendo manteado.Y con una sonrisa de oreja a oreja. "Muchas gracias, de corazón. Hoy según veníamos hacia aquí nos hemos dado cuenta de que hemos hecho felices a muchísima gente, nos sentimos orgullosos de ello", empezaba el técnico. "Es una felicidad muy grande para nosotros hacer felices a los demás. Tengo conmigo a toda la gente que ha sufrido para disfrutar. A todos ellos gracias, gracias, gracias. Especialmente a los jugadores, a esta plantilla de la cual me siento orgulloso, me hicisteis el hombre más feliz del mundo ayer. Gracias chavales, gracias", comentaba emocionado el técnico.

"Queremos compartir esta felicidad y me gustaría hacer una pequeña reflexión. Esta plantilla, como dije antes, tenía menos experiencia que la del , pero en corazón no nos iban a ganar. El resultado está ahí. Ese corazón de esta plantilla, que es el mismo que el vuesto, tenemos que trabajar para que juntos hagan un Valencia campeón", enfatizaba el asturiano.