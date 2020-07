Marcel Hernández: "Yo solté la capitanía, no me la quitaron"

El delantero cubano habló después de la polémica ocurrida tras el partido entre Cartaginés y Alajuelense, en el Torneo Clausura.

Marcel Hernández fue protagonista de una polémica en Cartaginés por sus fuertes declaraciones contra sus compañeros tras la derrota ante Alajuelense por el Torneo Clausura. El delantero cubano no volvió a usar la cinta de capitán después de ese partido y tampoco ejecutó el penal que tuvieron los Brumosos ante Pérez Zeledón.

"Quiero aclarar eso, yo solté la capitanía, no me la quitaron, nadie me quito nada, yo la solté, le dije al profe "no voy a ser capitán", porque lo sentí así", declaró Hernández en diálogo con Radio Monumental .

Y agregó: "Creí que era lo mejor, luego de que me hubieran regañado sentí un poco de impotencia, estaba molesto, entonces en ese momento dije voy a dar un paso al costado pensando que era lo más sano".

Con respecto al penal que ejecutó José Sosa contra Pérez Zeledón, el artillero de 31 años explicó: "Eso no tiene nada que ver, llegó un momento en donde yo dije que lo tire otro".

Hernández anotó 17 tantos para Cartaginés en el último torneo y fue el segundo máximo goleador del certamen detrás de Christian Bolaños. Tiene contrato hasta 2023 con el club brumoso, que estará en el Grupo B del Apertura 2020 junto a Saprissa, Limón, San Carlos, Sporting y Jicaral. El campeonato comenzará el próximo 16 de agosto.