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Marc-Andre ter StegenGetty Images
Wessel Antes

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Marc-André ter Stegen recibe un mensaje claro del FC Barcelona poco después de los rumores sobre el Ajax

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Según Mundo Deportivo, los porteros Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña no tienen futuro en el FC Barcelona; una buena noticia para el Ajax.

Según Voetbal International, el Ajax sigue a Ter Stegen, de 34 años. Jordi Cruyff busca un portero experimentado y planea invertir fuerte en el próximo mercado.

Ter Stegen quedó relegado al banquillo en el Barcelona y fue cedido al Girona en invierno, donde apenas jugó por una lesión en el tendón de la corva.

Su contrato vence en 2028 y, aunque Transfermarkt le valora en 4 millones, el Barça quiere facilitar su salida.

El experto en el Barça Joan Poquí lo confirma: «Ter Stegen y Peña volverán al club al acabar sus cesiones, pero su futuro es incierto. Hansi Flick y Deco ya planifican sin ellos, así que el Barça prefiere una venta o, como última opción, otra cesión».

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Si Míchel llega al banquillo del Ajax, podría convencer a Ter Stegen, ahora en el Girona, para que juegue en Ámsterdam la próxima temporada.

Poquí añade que el Barça confía en Joan García y Wojciech Szczesny, y que Deco también estudia fichar a Álex Remiro, de la Real Sociedad.

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