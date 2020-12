Maradona y Messi, juntos en el Ballon D'Or Dream Team

Aunque el debate será eterno y nunca podrá resolverse, la prestigiosa revista France Football logró juntar a Diego Armando Maradona y Lionel Messi, dos de los mejores jugadores de la historia, en un mismo equipo: el Ballon D'Or Dream Team, el once elegido por 140 periodistas de todo el mundo, que seleccionaron al once ideal de todos los tiempos.

Este lunes, la publicación dio a conocer la formación, organizada tácticamente con un esquema 3-4-3. En el mismo hay predominio brasileño con tres jugadores, seguido por los dos argentinos mencionados y dos alemanes, completado con el reparto de , , y la Unión Soviética.

⭐After the votes of 140 journalists from all around the world, here is the #BOdreamteam with 11 best players of all time ! ⭐ pic.twitter.com/FsKAoSyGZL