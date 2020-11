Maradona y la fractura social que le costó a Italia ganar el Mundial en casa

Ninguna cepa de racismo suele traer nada bueno. Así que cuando se agita la segregación hay que tener muy en cuenta que puede volverse en contra en el momento más inesperado. Algo así le sucedió a la selección argentina en el Mundial de 90, cuando Diego Armando Maradona intentó aprovecharse de las viejas rencillas entre las gentes del norte y el sur de Italia para allanar el camino a la final en la que debía repetir el éxito que la 'albiceleste' logró cuatro años antes, cuando se proclamó campeona del mundo en 86. En Italia, sin embargo, las cosas acabaron de una forma muy distinta a pesar de que al 'pelusa' la jugada le salió bien inicialmente.

Maradona sabía mejor que nadie que el punto más débil de una selección italiana que marchaba con paso firme hacia la final era la dispersión social de un país partido en dos. Como futbolista del había vivido muchos episodios en los que se ponía de manifiesto el odio de los norteños hacia los sureños, encarnados futbolísticamente en el cuadro partenopeo, el único club del sur capaz de ganar el 'scudetto'. A menudo el Napoli y la mayoría de equipos del sur habían sufrido en sus carnes el desprecio de una parte de los aficionados del norte, que recibían a Maradona y sus compañeros con pancartas en las que se podía leer "lavaos" o "bienvenidos a Italia".

