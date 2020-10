Maradona: "Sabía que lo de Messi con el Barça iba a terminar mal"

El exfutbolista y entrenador se pronunció en 'Clarín' sobre lo ocurrido en verano entre el '10' y el cuadro de la Ciudad Condal.

Diego Maradona ha celebrado su 60 cumpleaños con una entrevista al diario 'Clarín'. El ex futbolista y entrenador ha repasado la actualidad, y ha hablado del conflicto entre Leo Messi y el FC .

Maradona ha sido claro sobre la situación, afirmando que "sabía que eso iba a terminar mal" y expresó que el cuadro de la Ciudad Condal no es un club "fácil".

Maradona se expresa sobre el 'caso Messi'

"Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil y son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aires y le dijeron que no. Lo que pasa es que pegar un portazo no es fácil, hay contrato, un club muy grande, la gente que te quiere. Yo en el no lo hice", afirmó.