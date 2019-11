Maradona no seguiría en Gimnasia y hay dos equipos que sueñan contratarlo

El presidente del Lobo no se presentará en las próximas elecciones y el Diez dejaría La Plata. Rocío Oliva confirmó que hay dos clubes que lo quieren.

El próximo sábado habrá elecciones en Gimnasia y Gabriel Pellegrino, actual presidente tripero, decidió bajarse de la candidatura. Es por esto que Diego Maradona tendría decidido no continuar en el Lobo.

Después de una reunión con Pellegrino se supo que el Diez seguiría al menos hasta diciembre. Pero todavía no se sabe -al menos oficialmente- qué hara el DT después de este primer semestre. Y ante esa duda ya hay equipos argentinos que querrían contratarlo. "Seguramente Diego se va a ir de Gimnasia. Él es así, vengo con vos, me voy con vos. Fue él quien lo llamó cuando nadie lo había llamado antes. Sobre todo, por este presidente yo creo que Diego se va a ir", dijo Rocío Oliva en charla con Fox Sports y no anduvo con vueltas: "Hay posibilidades que Diego vaya a o Argentinos. La idea es quedarse en ".

En La Paternal, por su parte, esperan poder renovarle el contrato a Diego Dabove, quien está en la órbita de Racing para cuando se vaya el Chacho Coudet. Pero, si se va el actual entrenador del Bicho, no verían con malos ojos que vuelva Pelusa, claro. "La gente de Argentinos ama a Diego. Vas a La Paternal y es como ", dijo la manager de Las Lobitas. ¿Se dará?