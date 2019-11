Manuel Pellegrini: "No soy amigo ni enemigo de Mourinho"

En la previa de lo que será el regreso de José Mourinho a la Premier League, Manuel Pellegrini, técnico de , aseguró que no considera al portugués -flamante nuevo estratega del - como su enemigo ni tampoco su amigo.

"Tal vez pueda pensar de una forma diferente a él, pero no es mi enemigo", aseguró el técnico chileno en la conferencia de prensa previo al choque en el Estadio Olímpico de Londres.

Y añadió: "Todos pueden jugar al fútbol de la forma que quieran y cada uno puede decir lo que quieran. No siempre se puede estar criticando. Es por eso que él no es mi amigo, pero tampoco es mi enemigo. Solamente tenemos diferentes formas de pensar".

Sobre los Spurs, el Ingeniero comentó: "Ahora tienen un nuevo entrenador, desafortunadamente para Pochettino, porque creo que fue un gran entrenador que hizo un gran trabajo en muchos años en el club. Pero ahora tienen a Mourinho, quien siempre les da cosas importantes a sus equipos".

Por último, el DT de los Hammers afirmó: "Mourinho solo está a cargo del equipo por solo dos días y no creo que cambie mucho. Van a jugar de una forma similar, pero no es problema para nosotros, debemos tener una gran actuación como equipo", cerró.

