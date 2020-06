Manu Lanzini lo aseguró: "Otamendi tiene unas ganas bárbaras de jugar en River"

El ex jugador del Millonario y confeso fanático del conjunto que dirige Gallardo, dio detalles de su charla con otro hincha más, Otamendi. ¿Se dará?

Hace varios años ya que Nicolás Otamendi viene amagando con la posibilidad de sacarse las ganas de jugar en River, como lo hizo su amigo Enzo Pérez, compañero en la Selección . Sin embargo, a pesar de algunas indirectas de su representante y las propias publicaciones en sus redes sociales, las chaces no terminan de concretarse para el jugador del .

Pero ahora se sumó una nueva voz, más que autorizada en el mundo Millonario: la de Manuel Lanzini. El futbolista del aseguró que su colega charla del tema en la intimidad y que "se muere de ganas" de mudarse a Núñez.

"¿Convencer a mi amigo del Manchester City de ir a River? Ja. Él tiene unas ganas bárbaras y siempre me lo dice. Pero bueno, no depende de él solo", comentó en charla con 'FM Concepto'.

Por otro lado, y como cada vez que charla con algún medio, el mediocampista reconoció que se quedó con la espina de que lo dirija el Muñeco. "Gallardo siempre me dice que le hubiese encantado dirigirme", confesó. "Te potencia y tenerlo es un privilegio. Ojalá se dé la vuelta pero no depende de mí. Yo armo la valija y me voy, no tengo ningún tipo de problema", completó Lanzini. ¿Se dará el regreso al país de los dos juntos?