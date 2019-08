Mangala será jugador del Valencia: llegará en calidad de cedido esta semana

Volvería a Valencia como cuarto central; acaba contrato con el Man.City el 30 de junio

No cuenta para Pep Guardiola en el . Y precisamente por eso, Eliaquim Mangala está muy cerca de regresar al . En primer lugar, porque la opción número uno para ocupar la plaza de central, que era Víctor Laguardia, el jugador preferido por Marcelino García Toral, no llegará a Mestalla. Fuentes del club valencianista añaden a Goal que la operación se rompió porque se iba hasta los 11 millones de euros, que era demasiado dinero para un cuarto central. Entre otras cosas, porque Marcelino está satisfecho del rendimiento de Garay, Paulista y Diakhaby. Y no busca un defensa titular, sino un complemento a la terna actual.

Así que después de "caerse" la negociación por Laguardia, que no contaba con el visto bueno económico de Singapur, se abrió la puerta a buscar otras posibilidades de mercado para encontrar un cuarto central para la plantilla. Ahí es donde aparece la figura de Mangala. El defensa es del agrado de Pablo Longoria, entra dentro de los parámetros económicos del club, llegaría cedido, acaba contrato el 30 de junio y sería una pieza útil para Marcelino. Además, ya conoce el club y también , por lo que su proceso de adaptación sería rápido.

Todas las piezas del puzle encajan para el Valencia. Además, El jugador vería con buenos ojos un regreso al club blanquinegro para intentar relanzar su carrera, ya que el City no cuenta con él y estaría dispuesto a dejarle marchar. Según ha podido saber Goal, la operación está muy avanzada y esta semana se cerrará con el visto bueno del máximo accionista, Peter Lim. Si nada se tuerce, Mangala será el cuarto central del Valencia CF.