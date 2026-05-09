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Brian Brobbey Lisandro MartinezIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

Manchester United y Sunderland empataron en un partido con muchos holandeses

Sunderland vs Manchester United
Sunderland
Manchester United
Premier League

Sunderland y Manchester United empataron 0-0 en un partido decepcionante. Cuatro holandeses fueron titulares. 

Por los locales jugaron Robin Roefs, Lutsharel Geertruida y Brian Brobbey, mientras que Joshua Zirkzee fue titular con el United por primera vez desde diciembre. 

El Sunderland empezó fuerte: Senne Lammens respondió bien al disparo de Noah Sadiki, y Amad Diallo respondió con un tiro ligeramente desviado. 

Los holandeses también crearon peligro: Lammens anticipó a Brobbey y, minutos después, el mismo Brobbey lanzó ligeramente desviado desde un ángulo complicado. Zirkzee también lo intentó de cabeza, pero el balón se marchó por encima de la portería de Roefs. 

Tras el descanso, el United mejoró sin crear peligro real, mientras que el Sunderland rozó el gol en dos acciones: Brobbey exigió a Lammens y Geertruida acertó el poste desde fuera del área. 

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Ninguno logró marcar y el 0-0 fue justo. El United afianza el tercer puesto, mientras que el Sunderland, duodécimo, dice adiós a la Europa League.

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