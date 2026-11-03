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Manchester United vs. AS Roma hoy en directo: ¿quién emite el partido por televisión y en streaming?

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones

El Manchester United juega contra la AS Roma en la Champions League. Pero ¿quién retransmite hoy el partido en directo por televisión y streaming?

¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy práctica.

  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
MéxicoHBO Max
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la cadena oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la cadena deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio de la cadena oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Manchester United vs. AS Roma: hora de inicio

crest
Liga de Campeones - Jornada 4
Old Trafford

El partido entre el Manchester United y la AS Roma comienza el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Manchester United vs. AS Roma, hoy en directo: ¿dónde ver el partido por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre el Manchester United y la AS Roma se retransmitirá en directo por DAZN.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con el Manchester United y la AS Roma?

El Manchester United llega a este partido con un balance alarmante: ninguna victoria, un empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Los Red Devils encajaron doce goles y marcaron solo tres. En su encuentro más reciente perdieron 2-0 en casa del Chelsea y, antes, cayeron 0-3 ante el Bournemouth. Tampoco les van bien las cosas en la Champions League: el 1-4 en casa del Como y el 0-2 ante el Atlético de Madrid muestran la gravedad de la crisis.

La AS Roma llega en un estado de forma mucho mejor: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El equipo romano marcó 16 goles y encajó solo ocho. En su encuentro más reciente ganó 5-2 en casa del Udinese; antes había logrado un 4-2 ante el Cagliari. En la Champions League, también figura en su balance un claro 4-0 ante el Slovan Bratislava.

MUN

MUN - Formulario

ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
CHE
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/12
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ROM

ROM - Formulario

GEN
W2-0
SBR
W4-0
NAP
D3-3
CGL
W4-2
UDI
W2-5
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester United vs. AS Roma: alineaciones

Manchester United contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireLisandro MartínezLisandro MartínezK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansA. DialloA. DialloA. SantosA. SantosM. CunhaM. CunhaB. FernandesB. FernandesP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyR. MoraR. MoraM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Once inicial

Roma

Manager

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United vs. AS Roma: estado de forma

MUN

MUN - Formulario

ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
BOU
L0-3
CHE
L2-0
Gol marcado (encajado)
2/12
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ROM

ROM - Formulario

GEN
W2-0
SBR
W4-0
NAP
D3-3
CGL
W4-2
UDI
W2-5
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Manchester United vs. AS Roma: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Liga de Campeones
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
12Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Manchester United vs. AS Roma: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
W
W
W
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
W
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
W
W
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
D
W
W
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
9
ComoComoCOM
3201105+56
W
L
W
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
11
BrujasBrujasCLB
320196+36
W
W
L
12
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
320174+36
L
W
W
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
14
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
3120105+55
D
D
W
15
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
16
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
L
W
D
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
Inter MilánInter MilánINT
310256-13
W
L
L
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
L
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
W
L
L
24
LASKLASKLAS
310269-33
W
L
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
L
W
L
27
LensLensRCL
310237-43
L
L
W
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
29
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
L
W
L
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
33
VikingVikingVIK
301259-41
L
D
L
34
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
35
LilleLilleLIL
3003410-60
L
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

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