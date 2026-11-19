Manchester United es uno de esos clubes en los que incluso un partido de liga de lo más normal puede adquirir de repente aire de gran acontecimiento: Old Trafford, los focos encendidos y, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo habla de ello. Pero quien quiera seguir de verdad toda la temporada necesita orientarse un poco entre los derechos de retransmisión. Las emisiones dependen mucho de la competición, así que conviene echar un vistazo a este breve resumen.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y en streaming?

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Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield: televisión y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acaba prácticamente de forma automática en Sky: allí se ofrecen todos los partidos en directo, bien de forma individual o bien en un carrusel, según lo cargada que esté la jornada. Todos los encuentros del Manchester United están incluidos. Y si verlos por televisión no es una opción, se pueden seguir en streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha ampliado su oferta de fútbol inglés con la Carabao Cup. En pocas palabras: cuando el Manchester United juegue en la Copa de la Liga, también podréis seguir el partido allí en directo, sin tener que cambiar de proveedor.

Para ver la FA Cup y la FA Community Shield en Alemania hay que acudir a DAZN, que tiene los derechos en exclusiva. Por tanto, cuando el Manchester United dispute un partido en cualquiera de las dos competiciones, se emitirá en directo por streaming.

Próximos partidos LIV Premier League 11:30 MUN

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Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: minuto a minuto de SPOX

SPOX también seguirá algunos partidos del United minuto a minuto. Si no queréis perderos ninguna jugada importante, pasaos por allí. Publicaremos aquí los enlaces poco antes del inicio de los encuentros.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club