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ManUnitedGetty
Alice Kopp
Traducido por

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y en streaming?

Manchester United

¿Dónde se pueden ver en directo los partidos del Manchester United en la Premier League y las copas nacionales? ¡Aquí os lo contamos!

El Manchester United es uno de esos clubes capaces de convertir incluso un partido de liga corriente en todo un acontecimiento: Old Trafford, los focos encendidos y, de repente, todo el mundo habla de ello. Pero quien quiera seguir de verdad toda la temporada necesita poner un poco de orden en el laberinto de los derechos televisivos. Las retransmisiones dependen mucho de la competición, así que conviene echar un vistazo a este breve resumen.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ¿quién emite los partidos de los Red Devils en directo por televisión y streaming?

Manchester United vs Bournemouth
Disney+

Luke Shaw of Manchester United Getty Images

Manchester United en la Premier League, la Carabao Cup, la FA Cup y la Community Shield por televisión y streaming

Quien quiera ver la Premier League en Alemania acabará prácticamente de forma automática en Sky: allí se ofrecen todos los partidos en directo, ya sea de forma individual o en un programa que conecta con varios encuentros, según lo cargada que esté la jornada. Están incluidos todos los partidos del Manchester United. Y, si verlos por televisión no es una opción, se pueden seguir en streaming a través de Sky Go o WOW.

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Desde la temporada 2025/26, Sky ha ampliado su oferta de fútbol inglés con la Carabao Cup. Dicho de forma sencilla: si el Manchester United juega en la Copa de la Liga, también encontraréis allí la retransmisión en directo. Así no tendréis que ir de un proveedor a otro.

Para ver la FA Cup y la FA Community Shield en Alemania, hay que acudir a DAZN, que posee los derechos en exclusiva. Por tanto, cuando el Manchester United dispute un partido de cualquiera de las dos competiciones, podrá verse en directo en streaming.

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25 oct 2026

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Matheus Cunha of Manchester United Getty Images

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: narración en directo de SPOX

SPOX también sigue algunos partidos del United con una narración en directo. Si no queréis perderos ninguna jugada importante, solo tenéis que pasaros por allí. Publicaremos los enlaces a nuestras narraciones poco antes del pitido inicial.

Manchester United, toda la información sobre las retransmisiones de un vistazo: ficha del club

Fundación1878
Títulos de liga inglesa20
Títulos de la FA Cup13
Títulos de la Champions League3
Jugador con más partidosRyan Giggs (963 partidos oficiales)

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