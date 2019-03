Manchester United palpita el cruce ante Barcelona con Alexis Sánchez como protagonista

Tras el sorteo de los cuartos de final de la , se determinó que medirá fuerzas con . Y en ese contexto, muchos adelantaron el cruce que podría darse entre Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

Sin embargo, el técnico de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solksjaer, sugirió que lo más probable es que el Niño Maravilla retorne de su lesión a la rodilla derecha, que sufrió en el duelo frente al en Premier, después de la llave ante el conjunto catalán, el martes 16 de abril.

Pese a ello, el cuadro de Old Trafford ya comenzó a palpitar la serie con el formado en como protagonista, al recordar su paso por la tienda culé. "Alexis estará ansioso por volver a estar en forma antes de lo programado para enfrentarse a su antiguo club", sostiene una publicación sobre el ex en el sitio de los británicos.

El texto destaca que el oriundo de Tocopilla arribó en 2011 al Camp Nou, en ese entonces dirigido por Josep Guardiola, y que durante las tres temporadas en las que estuvo jugó 141 partidos -la mayoría de ellos como compañero de equipo de Lionel Messi- registró 47 conquistas y también proporcionó 35 asistencias.

En su primer año, ayudó a los catalanes a ganar la Supercopa de la UEFA, la Copa y la ; En la siguiente campaña, 2012/13, dominaron en La Liga, ganando el título con 100 puntos.

El chileno anotó 19 goles en su última temporada en el club antes de unirse a los cañoneros en el verano de 2014. En cuanto a sus estadísticas en la Liga de Campeones con el Barcelona, ​​jugó 24 partidos, anotando tres veces.

Cabe recordar que Alexis ya ha enfrentado a los Blaugranas en la competencia. En los últimos 16 partidos en 2015/16, fue parte del equipo Gunners que cayó 2-0 en casa, antes de un revés de 3-1 en el Camp Nou. Messi, Luis Suárez y Neymar anotaron para los locales, con Mohamed Elneny para los visitantes tras una asistencia de Sánchez.

"El delantero del United estará ansioso por volver a estar en forma pronto para tener una oportunidad de jugar en la Gran Arena una vez más", cierra el texto.

