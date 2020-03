Manchester United: La importancia de las novias de los jugadores, según Solskjaer

"La mayoría de los jugadores tiene buenas instalaciones y buenos patios, así que ojalá sus esposas les estén dando pases y centros", dijo el noruego.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del , ha bromeado diciendo que las novias y esposas de los jugadores del equipo inglés pueden ayudar a mejorar la finalización de las jugadas durante el período de cuarententa que atraviesan mientras se preparan para el resto de la temporada.

La Premier League está suspendida hasta al menos el 30 de abril debido a la pandemia de Covid-19 y, por precaución, todos los jugadores y el personal han estado trabajando desde casa durante las últimas dos semanas.

Los futbolistas han recibido programas individuales y planes de dieta para cumplir mientras trabajan solos en sus gimnasios caseros. Y Solskjaer, quien ha estado en contacto constante con su equipo, sugirió que las familias de los jugadores podrían ayudarlos en el jardín.

“Estoy bien. La familia está bien. Uno de los aspectos negativos del fútbol es que no pasas mucho tiempo con tus familiares, y lo bueno de esto es que ahora tengo mucho tiempo con ellos. Ha sido muy bonito poder compartir con ellos", empezó diciendo el técnico noruego.

Y agregó: ”En cuanto a mi trabajo, me mantengo en contacto y me comunico con el staff y los jugadores. Por supuesto, estoy acostumbrado a verlos cada día durante horas y horas, así que esto es distinto. Me mantengo en contacto con ellos por grupos de WhatsApp y mensajes, y planificamos el regreso [a la actividad] y hablamos de la sesiones que queremos hacer. Pero es todo una incógnita y realmente no sabemos qué pasa. No estamos 100% seguros cuándo regresaremos".

“Eso es lo bueno de la tecnología, tenemos suerte en ese sentido. Podemos estar en contacto y seguir viéndonos. Podemos mandar mensajes y recibir rápidamente una respuesta, y a veces podemos hacer lo clásico y hablar por teléfono. Así que estamos constantemente en contacto”, señaló el ex delantero de los Red Devils.

Y remató: "Todos los jugadores están entrenando y manteniéndose en forma en sus respectivas casas - algo que uno de los delanteros más letales de la historia del United también hace, con la ayuda de su familia. Los jugadores tienen programas individuales y tienen sus propias dietas, por supuesto, y este período debe servir para hacer algo especial, algo específico para ellos, sus roles y sus tareas [en el club]”.

"He pasado mucho rato en el patio, con los niños, trabajando la puntería, algo que deben estar haciendo los delanteros, además de sus movimientos. La mayoría de los jugadores tiene buenas instalaciones y cuentan con buenos patios, así que ojalá sus novias y esposas les estén dando pases y centros", finalizó.