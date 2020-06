Manchester United, Juventus e Inter ya lo saben: Ansu no se mueve del Barcelona

A pesar del interés de varios equipos en Ansu Fati el Barcelona no contempla ninguna otra opción que no sea la de contar con él la próxima temporada.

MERCADO

Ansu Fati no se mueve. Según confirman fuentes del a Goal el delantero no tiene ninguna posibilidad de salir del club a pesar del creciente interés de varios e importantes clubes europeos por hacerse con sus servicios. Pero el club azulgrana no tiene ninguna intención de sentarse a discutir ni siquiera en cuanto a una posible cesión del bissau guineano porque seguirá en el club pase lo que pase.

De esta forma, el club azulgrana quiere dejarles claro a los pretendientes que se amontonan en su puerta que aunque se muestre receptivo a hablar de la salida de la mayoría de sus jugadores hay un puñado de intocables y Ansu, por su proyección y juventud, es uno de ellos junto a otros intocables como Marc-André Ter Stegen, Frenkie De Jong y, por supuesto, Leo Messi.

Recientemente Sport ha reportado una presunta oferta del Manchester United que ascendería a cien millones de euros y que el Barcelona habría rechazado sin titubear demasiado. En esta línea, Goal puede añadir que el Barcelona incluso estudia la posibilidad de convertirle en miembro del primer equipo a todos los efectos para que su cláusula ascienda de los ciento setenta millones que cuesta actualmente su rescisión a los cuatrocientos si bien el club azulgrana quiere esperar a la hora de tomar decisiones de cara la próxima temporada porque no quiere privarle de jugar con el filial, lo cual no podría hacer si se le promociona de forma definitiva.

Cabe señalar cómo el cuadro inglés no es el único que ha preguntado por Ansu ya que tanto la Juventus como el Inter se han interesado por su situación en el marco de la negociación con Miralem Pjanic por un lado y de Lautaro Martínez por el otro. La precocidad y el talento del bissau guineano le convierten en objeto de deseo de algunos de los clubes más importantes del viejo continente, no en vano sus números llaman mucho la atención.

Ansu sólo piensa en seguir creciendo en Barcelona

Tras debutar con el primer equipo a las órdenes de un Ernesto Valverde que quedó prendado desde el primer entrenamiento que le vio aprovechó las ausencias en ataque del principio de la temporada para participar con cierta regularidad y marcar cinco goles, algunos muy importantes, como el que aseguró la victoria ante el o el que permitió salvar un empate en El Sadar. Con Quique Setién ha ido perdiendo protagonismo y a pesar de las molestias que le han apartado de los entrenamientos los últimos días trabaja para estar disponible ante el el próximo sábado. El resto es irrelevante tanto para él como para el Barcelona.