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Manchester United contra AFC Bournemouth: todo lo que debes saber sobre el partido de la Premier League

Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Premier League
B. Fernandes
Rayan
A. Scott

Previa completa del Manchester United-Bournemouth: el United recibe en Old Trafford a un rival que se le ha atragantado últimamente. Repasamos las novedades de ambos equipos, las claves tácticas, su estado de forma y mucho más.

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Premier League - Jornada 8
Old Trafford

El Manchester United contra el AFC Bournemouth comienza el 25 de octubre de 2026 a las 09:00 EST y las 13:00 GMT.

El United intenta reponerse antes de recibir a un rival que se le resiste

Tras caer por 4-1 ante un debutante en la Champions League, Michael Carrick, cada vez más cuestionado, debe levantar el ánimo de su equipo para recibir al Bournemouth, un rival que se le ha resistido últimamente.

Dos equipos necesitados de un impulso

Con una sola victoria cada uno después de siete partidos de Premier League, tanto el United como el Bournemouth se encuentran por debajo de la mitad de la tabla. El Bournemouth, sin embargo, logró ese único triunfo en su último encuentro, un 2-0 ante el Sunderland. Tras un inicio irregular, el equipo de Marco Rose encadena ahora dos victorias en todas las competiciones, ambas sin encajar goles. El delantero brasileño Evanilson ha marcado en cada uno de sus tres últimos partidos.

AFC Bournemouth v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Carrick necesita desesperadamente un buen resultado

Después de verse superado por el Como el miércoles por la noche, la derrota del United por 4-1 en Italia supone un nuevo punto bajo en su temporada. El capitán Bruno Fernandes mostró visiblemente su disgusto hacia el banquillo cuando fue sustituido por Joshua Zirkzee en la recta final del partido. Zirkzee marcó el gol del honor del United en los últimos minutos.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Datos clave y noticias sobre lesiones

  • El United todavía no ha dejado su portería a cero en la Premier League esta temporada.
  • El Bournemouth no ha perdido ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos con el United y ha marcado en todos ellos.
  • El United sigue sin poder contar con el cuarteto de lesionados formado por Benjamin Sesko, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu y Manuel Ugarte.
  • El Bournemouth ha encajado nueve goles en tres partidos fuera de casa en la Premier League esta temporada.
  • Marcus Tavernier lleva cuatro goles en liga para el Bournemouth esta temporada.
  • Los tres últimos enfrentamientos entre ambos equipos en la Premier League acabaron en empate.

Noticias de los equipos y plantillas

Manchester United contra Bournemouth alineaciones probables

Manager

  • M. Carrick

Michael Carrick no puede contar con varios jugadores importantes de su plantilla. Patrick Dorgu, Benjamin Sesko, Tom Heaton y Manuel Ugarte figuran como lesionados, lo que reduce las opciones del United en varias posiciones. Se añadirán novedades sobre su disponibilidad a medida que el club facilite más información antes del inicio del partido.

El Bournemouth también llega al partido con problemas de lesiones. Marco Rose no puede contar con Eli Junior Kroupi, Julian Araujo, Alex Scott ni Veljko Milosavljevic, y ninguno de los dos equipos tiene bajas por sanción. Por el momento, ninguno de los clubes ha confirmado un posible once inicial.

Estado de forma

MUN

MUN - Formulario

FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
L2-0
LEE
D1-1
COM
L4-1
Gol marcado (encajado)
4/9
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BOU

BOU - Formulario

RSO
W1-2
LIV
L0-1
CHE
L5-1
SGR
W3-0
SUN
W2-0
Gol marcado (encajado)
8/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Manchester United no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones: ninguna victoria, tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante el Leeds United en la Premier League. Esa racha también incluye una derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid en la Champions League y otra por 2-3 ante el Brighton en la Copa de la Liga. El United ha marcado cinco goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos, un balance defensivo que pone de manifiesto la fragilidad mostrada por el equipo de Carrick.

El estado de forma del Bournemouth ofrece una imagen distinta. El equipo de Rose ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y solo ha perdido ante el Chelsea, que lo derrotó por 5-1 en la Premier League, y el Liverpool, que se impuso por 1-0. Su encuentro más reciente terminó con una victoria por 2-0 en casa del Sunderland. Además, ha encadenado dos triunfos en la Europa League, entre ellos un contundente 3-0 ante el Sturm Graz. El Bournemouth ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esa serie de cinco partidos.

Historial de enfrentamientos directos

Cara a cara

Manchester UnitedEmpateBournemouth
1
3
1
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
4
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
F
Premier League
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Bournemouth badge
Bournemouth
BOU
3
F
11Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos acabó 2-2 en marzo de 2026, cuando el Bournemouth recibió al United en la Premier League. Antes, un duelo disputado en diciembre de 2025 en Old Trafford terminó en un extraordinario empate 4-4, uno de los resultados más llamativos de sus últimos enfrentamientos. En los últimos cinco partidos oficiales, ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse con claridad, en una serie marcada por encuentros igualados y con muchos goles.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
7601115+618
W
W
L
W
W
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
W
W
W
W
D
4
ChelseaChelseaCHE
74121713+413
W
W
L
D
L
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
W
L
W
D
W
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
L
D
W
D
D
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
D
L
D
W
D
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
L
D
W
D
D
9
HullHullHUL
723287+19
L
D
L
D
D
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
L
W
L
W
L
11
NewcastleNewcastleNEW
72231014-48
L
L
W
L
D
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
W
D
W
L
D
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
D
D
D
L
D
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
L
W
D
L
W
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
W
L
L
D
D
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
W
D
L
D
D
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
L
W
W
L
L
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
W
L
D
D
L
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
L
L
L
W
D
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

El Manchester United ocupa actualmente el 13.º puesto de la Premier League, mientras que el AFC Bournemouth es 15.º. Ambos clubes se encuentran en la mitad inferior de la tabla, lo que da aún más importancia a este partido para dos equipos que buscan alejarse de los últimos puestos.

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