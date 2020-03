Manchester United: Bruno Fernandes, Pogba y el pacificador deseado

Pudo ser en verano y, a tenor de lo acontecido desde su llegada a Old Trafford, hubiera sido una de las mejores contrataciones de la temporada y, quizás, habría evitado el caos institucional en el que se mueve el esta temporada. Este es, a día de hoy, el pensamiento global sobre Bruno Fernandes entre los hinchas de los Red Devils, que durante meses sabían tener atado en el mercado de transferencias al centrocampista portugués pero que, por vaivenes financieros, desastres organizativos y planificación lamentable de sus gestiones deportivas, acabaron por ceder, dudar y alargar en exceso tal contratación.

La verdadera realidad es que el United acabó pagando mucho más hace apenas unas semanas, que si lo hubiera fichado en verano, pues el luso acabó costando unos 55Mill€ (algunas fuentes aseguran que se va hasta los 70Mill€ prácticamente su contratación). Su adaptación al sistema, contexto y estilo del equipo de Ole Gunnar Solskjaer ha sido tan inmediata (con 7 partidos donde ha logrado 3 goles y 2 asistencias más allá de consolidar la medular mancuniana en un impulso necesario para estabilizar al equipo), que ha asombrado a todos, poniendo de manifiesto, una vez más, que él era el mejor bastión de mercado veraniego 2019 y no la solución de emergencia en el invierno de 2020. ¿Por qué se retrasó? Más allá del descalabro de mercado que el United viene sumando cada año, la falta de certezas en torno a Paul Pogba, que está pero no está o que, no está, pero parece que sí está (eternamente lesionado o fuera de la dinámica por cuestiones extradeportivas variadas), fue lo que dinamitó la contratación de Bruno Fernandes.

En tiempo record, inmediato, repentino, el portugués ha logrado pacificar el vestuario y la inercia negativa del equipo, pues con él en el terreno de juego, ha ayudado al equipo de a extender su racha invicta a ocho partidos en todas las competiciones. Y viniendo de donde venían los ‘diablos’, es todo un logro, pues ahora sigue vivo en , mantiene opciones al pasar de ronda en FACup y, sobre todo, es quinto en la Premier pero ya con la seguridad de pelear hasta el final por entrar en los cupos que le permitirían jugar la próxima , algo absolutamente determinante para la estabilidad del club estando en negativo hace años sus números bancarios (respecto a lo que ingresa y gasta).

I n s t a n t i m p a c t @B_Fernandes8's start to life in the #PL has been noted — he's up for their Player of the Month award