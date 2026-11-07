Previa del Manchester United vs Aston Villa en la Premier League

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 11:30 Old Trafford

El Manchester United recibe al Aston Villa en Old Trafford en la Premier League el domingo 8 de noviembre a las 14:00 EST y las 18:00 GMT. ¿Podrá el equipo de Michael Carrick aprovechar su reciente victoria tras remontar en Europa para aliviar la presión sobre su cuestionado entrenador?

El Manchester United logra una victoria cuando todo parecía perdido

El United puso fin a una racha de nueve partidos sin ganar con una dramática remontada por 3-2 ante la Roma en la Champions League. Tras verse dos goles por debajo, remontó gracias a su polémico capitán, Bruno Fernandes, y a un doblete de Matheus Cunha. Pese a ello, ocupa un modesto 17.º puesto en la clasificación de la Premier League, con una sola victoria en toda la temporada. Ahora se enfrenta al Aston Villa de Unai Emery, a quien se ha vinculado con el banquillo del United si, como se espera, Michael Carrick es destituido.

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El Aston Villa desafía a los «seis grandes»

El Aston Villa llega a Old Trafford con buenas sensaciones pese a perder 3-0 ante el Barcelona en la Champions League el martes. Unai Emery se ha comprometido a seguir en el club más allá de 2029, lo que pone fin a las especulaciones sobre un posible traslado a Old Trafford. Emery llegó al Villa en 2022, ganó la Europa League con el equipo la temporada pasada y lo devolvió a la Champions League. Fue su quinto título de la Europa League como entrenador, después de conquistarla tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal.

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Datos clave y noticias sobre lesiones

El United no puede contar con Carlos Baleba, lesionado, ni con Lisandro Martínez, sancionado, mientras que Matty Cash, del Villa, también está sancionado. Amadou Onana progresa tras una rotura del ligamento cruzado anterior, pero todavía no está en condiciones de jugar con el Villa.

El United ha encajado al menos dos goles en tres de sus últimos cuatro partidos en casa.

Posibles onces

United (4-2-3-1): Lammens; Yoro, Maguire, Heaven, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Torres, Lindelof, Maatsen; Goretzka, Kamara; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson.

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