Manchester City vs C Napoli: previa de la Champions League

Liga de Campeones - Jornada 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

El Manchester City recibe al Napoli este martes en el Etihad Stadium, en la fase liga de la Champions League, con el regreso de Kevin De Bruyne al estadio en el que pasó 10 años. El partido comienza a las 16:00 EST y las 20:00 GMT. El City ocupa la séptima posición con nueve puntos, mientras que el Napoli es 27.º con solo tres puntos tras cuatro partidos.

El City vuelve a la Champions tras una mala racha sin victorias en la Premier League

El City ha perdido el rumbo en las últimas semanas. El equipo de Enzo Maresca comenzó la temporada con una racha de victorias, pero ya acumula cuatro partidos de Premier League sin ganar. El último fue un empate 1-1 ante el Fulham, en el que se anuló con polémica un gol de Erling Haaland, después de tres derrotas consecutivas. El City ha encajado 14 goles en sus últimos siete partidos en el Etihad Stadium entre todas las competiciones. Enzo Maresca tendrá que corregir esa debilidad, que podría aprovechar un antiguo ídolo del club.

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El Napoli confía en De Bruyne

El Napoli llega en un estado de forma aceptable tras vencer 1-0 al Torino el sábado. Sin embargo, el equipo de Massimiliano Allegri ocupa el 27.º puesto en la fase liga y es octavo en la Serie A pese a haber ganado el título en 2024-25 con Antonio Conte. El conjunto visitante ha perdido cinco de sus últimos siete partidos fuera de casa entre todas las competiciones, así que esa dinámica podría cambiar aquí.

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Datos clave y bajas

El Manchester City no ha dejado su portería a cero en sus últimos siete partidos en casa entre todas las competiciones.

El City no podrá contar con el extremo lesionado Antoine Semenyo, mientras que Matheus Nunes es duda.

El Napoli no podrá contar con el defensa Giovanni Di Lorenzo ni con el sancionado Rafa Marin.

Posibles onces

City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

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