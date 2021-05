Manchester City vs. Chelsea, EN VIVO Online, por la final de la Champions League 2021: cómo y dónde ver por internet en streaming y TV

La final inglesa de la UEFA Champions League promete dejarnos muchas emociones.

Manchester City y Chelsea terminan la temporada disputándose el título de la Champions Legaue 2020-21. Los clubes ingleses llegan tras dejar en el camino al PSG y al Real Madrid, respectivamente, por lo que nos depara una final llena de goles y emociones.

Tanto los de Guardiola como los de Tuchel llegan a la gran final por la Orejona con todo su arsenal disponible. En los últimos días se dijo que Ilkay Gündogan, Edouard Mendy y Ngolo Kanté no iban a llegar al partido, pero estarán sin problemas en la cita.

Todo está listo para presenciar una nueva noche mágica. Por eso en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes alternativas para seguir el compromiso.

¿CUÁNDO ES LA FINAL DE LA CHAMPIONS 2021 Y A QUÉ HORA JUEGA MANCHESTER CITY VS. CHELSEA?

A continuación te mostramos dónde se lleva a cabo el partido y la hora colombiana, española, mexicana, chilena y argentina para que no te lo pierdas.

PARTIDO Manchester City - Chelsea FECHA Sábado 29 de mayo ESTADIO Do Dragao | Porto, Portugal HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

MANCHESTER CITY VS CHELSEA DÓNDE VER EN VIVO POR TV

La transmisión de la final de la Champions League está disponible en España a través de Movistar Liga de Campeones y LaLiga TV Bar. Para México y Sudamérica va por los canales de ESPN y FOX Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. Liga de Campeones UHD (M441 O115)

M. Liga de Campeones (M50 O114)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica ESPN

ESPN 2 16:00 de ARG; 15:00 de CHI; 14:00 de COL México ESPN

ESPN 2

Fanatiz

FOX Sports

FOX Sports 2 14:00

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Manchester City vs. Chelsea por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: ESPN Play, Blue to Go, FOX Play o Premium, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.