El Atlético de Madrid buscará este martes volver a salir con una sonrisa de oreja a oreja de Manchester. El equipo de Simeone afronta la ida de los cuartos de final de la Champions, ronda en la que se mide al Manchester City, actual líder de la Premier League.

El equipo de Guardiola, pese a no haber sido capaz estos años de conquistar la Copa de Europa, sigue siendo de los favoritos al título y, a priori, es favorito para estar en semifinales y será un hueso aun más duro de roer que el Manchester United. No obstante, el equipo de Simeone va con todo a Inglaterra y con muy buenas sensaciones, pues no pierde desde el 16 de febrero.

¡Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a la retransmisión del partido entre el Manchester City y el Atlético de Madrid que se disputa esta noche en el Etihad Stadium! Quédate con nosotros para tener toda la información, con vídeos, goles y estadísticas, del encuentro que servirá para conocer si se logra una ventaja de cara a poder estar en semifinales de la Champions League.

La previa de Goal del Manchester City vs. Atlético Madrid, de Champions

Éste será el primer enfrentamiento entre el Manchester City y el Atlético de Madrid en competición europea, pero será el cuarto entre los respectivos entrenadores de los dos clubes, con dos victorias para Pep Guardiola y una para Diego Pablo Simeone.



El Atlético de Madrid venció por 0-1 contra el Manchester United en marzo, eliminando a los “Diablos Rojos” esta temporada en la Liga de Campeones. Si ganasen este encuentro, se convertirían en el primer equipo en vencer a un equipo inglés en dos desplazamientos consecutivos en competición europea.



El Manchester City ha ganado tres de sus cuatro enfrentamientos frente a equipos españoles en Liga de Campeones bajo las órdenes de Pep Guardiola (1D), incluyendo los últimos tres choques en forma de victoria. La única eliminatoria “Citizen” con Pep Guardiola como entrenador ante un rival español fue en la temporada 2019/20 cuando eliminaron al Real Madrid en octavos de final (4-2 en el global).



El Atlético de Madrid será el primer equipo en enfrentarse tanto a Manchester United como a Manchester City en una eliminatoria europea en la misma temporada desde la Juventus en la Copa de la UEFA 1976/77. El conjunto italiano se clasificó en ambas eliminatorias, antes de ganar la competición al final de temporada.



El Manchester City solo ha perdido uno de sus últimos nueve partidos de la Liga de Campeones fuera de la fase de grupos (7V 1E). Su única derrota fue contra el Chelsea en la final de la pasada temporada. Tanto es así que desde la primera temporada con Pep Guardiola al frente en la 2016/17, los “Citizens” son el equipo con el mayor porcentaje de victorias de cualquier equipo en la competición, sin contar la fase de grupos (64%, 14 de 22).



El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone eliminó al Bayern de Munich de Pep Guardiola en las semifinales de la Liga de Campeones 2015/16 (2-2 en el global) clasificándose por el valor doble de los goles a domicilio. Entre los dos partidos, el Atlético promedió un 27% de posesión y marcó sus dos goles tras 18 disparos, mientras que el Bayern anotó el mismo número de goles, pero con 53 remates.



Kevin De Bruyne disputaría su partido número 50 en la Liga de Campeones con el Manchester City ya que actualmente cuenta con 49. Desde su primera temporada en el club en la temporada 2015/16, nadie ha completado más asistencias para un club inglés en la competición que el belga (17).



Antoine Griezmann es el máximo goleador del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, con 25 goles en 55 partidos. El francés ha participado en seis goles en sus últimos seis partidos en la competición (cuatro tantos y dos asistencias).



Solo Vinicius Junior (44) ha participado en más remates que el jugador del Manchester City Riyad Mahrez (42, 29 remates y 13 ocasiones generadas) en esta Liga de Campeones. Tanto es así que Mahrez ha participado en más goles que cualquier otro futbolista del equipo de Pep Guardiola (siete tantos, seis dianas y una asistencia).



El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, ha dejado 30 veces su portería a cero en 67 partidos de Liga de Campeones, más que ningún portero desde que firmó por los rojiblancos en la campaña 2014/15, la primera de Oblak en la competición. Por su parte, el Manchester City ha dejado de marcar en solo uno de sus 28 partidos en casa en la UCL bajo las órdenes de Pep Guardiola, promediando 2,8 goles por partido en el Etihad Stadium (quitando previas).

PARTIDO Manchester City vs. Atlético Madrid FECHA Martes, 5 de abril ESTADIO Etihad Stadium HORARIO 21:00

¿Dónde ver en directo el Manchester City vs. Atlético Madrid?

ZONA CANAL HORARIO España Movistar Liga de Campeones (M50 O114)

LaLiga TV (Bar)
Movistar Liga de Campeones UHD (M441 O115) 21:00 Sudamérica DIRECTV Sports (610-619) ARG: 17:00, CHI: 17:00, COL: 15:00 México SKY Sports 14:00

Alineaciones del Manchester City vs. Atlético Madrid

Manchester City: De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Alex Telles, McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Sancho, Elanga y Cristiano Ronaldo.

Atlético Madrid: Oblak, Marcos Llorente, Savic, Giménez, Reinildo, Lodi, De Paul, Herrera, Koke, Griezmann y Joao Félix.