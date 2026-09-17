Manchester City sigue siendo año tras año un fijo del fútbol internacional de élite. Sin embargo, quien quiera seguir al completo los partidos de los Skyblues no puede arreglarse con un solo servicio de streaming. Según la competición, entran en juego distintos paquetes de derechos y, por tanto, también diferentes operadores.

A continuación encontraréis un resumen de qué canales son relevantes para el City.

Manchester City, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Skyblues?

Getty Images

Manchester City en la Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup: retransmisión por TV y livestream

Los derechos de retransmisión de la Premier League en Alemania siguen estando en manos de Sky. El canal de pago emite todos los partidos en directo, ya sea como encuentro individual o en formato conferencia. A través de WOW o de la app Sky Go también podéis seguir en livestream los encuentros del Manchester City.

Además, a partir de la temporada 2025/26, Sky también se ha asegurado los derechos de la English Football League (EFL) y de la Carabao Cup. De este modo, las posibles apariciones del City en la Copa de la Liga y en duelos ante equipos de categorías inferiores también se verán en directo en Sky.

La histórica FA Cup y la FA Community Shield se pueden ver en Alemania en exclusiva en DAZN. El servicio de streaming se ha asegurado los derechos por varios años y retransmite en directo todos los partidos relevantes.

Getty Images

En la Champions League, la retransmisión se reparte entre varias plataformas. La mayoría de los partidos del Manchester City se emiten en directo en DAZN. Sin embargo, en cada jornada hay un partido destacado del martes que se puede ver en exclusiva en Amazon Prime Video.

Además, a partir de la temporada 2027/28 también se avecina una reestructuración mayor: el nuevo proveedor de streaming Paramount+ entrará entonces en la retransmisión de la Champions League y asumirá una gran parte de los derechos. Todos los detalles sobre el nuevo paquete de derechos están aquí.

Si el Manchester City llegara a la final, esta también se emitirá en abierto, como es habitual. En ese caso, la primera opción es la ZDF.

Manchester City, toda la información sobre la retransmisión de un vistazo: ¿quién emite / retransmite en directo por TV y livestream los partidos de los Skyblues? El minuto a minuto de SPOX

Como alternativa, también podéis pasaros por nuestra web: seguimos en directo y al completo partidos seleccionados de los Skyblues, por ejemplo en la Champions League. Solo tenéis que entrar en nuestra página principal los días de partido; allí aparecerán los directos aproximadamente una hora antes del pitido inicial.

Guía TV de Manchester City: el club, en ficha