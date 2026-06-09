Malen cuenta con el apoyo de un exdelantero estrella: «No marcó, pero Francia sí ganó el Mundial»

Que Donyell Malen no haya marcado ante Argelia y Uzbekistán no alarma a Roy Makaay: «Son solo dos partidos, no diez», recuerda el exdelantero de la selección holandesa en ESPN.

Makaay, autor de seis goles en 43 partidos con Holanda, le aconseja: «No debe cambiar nada. Son solo dos partidos sin gol, no diez».

Makaay entiende que Malen sienta más presión en la selección: «La presión es diferente, se acerca un Mundial y tiene que mantener a Memphis en el banquillo, así que todos los ojos están puestos en él».

Antes del duelo de grupo ante Japón, Makaay se pregunta si el seleccionador Ronald Koeman modificará el ataque: «La duda es: ¿mantienes a Malen como nueve o le pones al lado un punto de apoyo como Brian Brobbey? Eso podría complementar su juego».

Makaay destaca el papel de Ruud van Nistelrooij, asistente técnico de la selección, para orientar a Malen con su amplia experiencia como delantero.

Para terminar, recuerda que en 2018 Francia fue campeona del mundo con Olivier Giroud como delantero y él no marcó ni un solo gol en todo el torneo.

Se espera que Malen sea titular el domingo contra Japón, aunque Memphis Depay podría reemplazarlo si Koeman opta por un cambio tras la derrota 1-2 ante la selección B de Uzbekistán.