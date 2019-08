Malcom valoró su etapa en el Barcelona: “Los goles importantes quedan en la memoria”

En una entrevista exclusiva con Goal, el brasileño contó también cómo fue jugar al lado de Lionel Messi.

La forma en la que fue fichado por el , por 40 millones de euros, hace un año, hizo que Malcom llegara al Camp Nou con expectativa. Además, venía de marcar 20 goles y dar 12 asistencias durante dos temporadas en la liga francesa, con el . Sin embargo, su etapa en Cataluña sería muy distinta...

Con la camiseta blaugrana, fue decisivo en una semifinal de la , anotando justo contra el . Pero, a pesar de mostrar talento, no fue suficiente para seguir en el Camp Nou. Al menos, después de una sola temporada, le dejó al club una de las cinco ventas más caras de su historia.

Ahora en Zenit, sin embargo, Malcolm cree que goles como el que le hizo al Real Madrid o al quedaron en el recuerdo de los fanáticos. “Los goles importantes te quedan en la memoria”, aseguró en una entrevista exclusiva con Goal .

El artículo sigue a continuación

También tuvo el privilegio de actuar y entrenar junto a Lionel Messi. Y así lo describe: “Messi es, además de ser un jugador excepcional, una gran persona, un gran compañero y un muy buen tipo. Hay una relación de gran respeto para todos, nos lo pasamos muy bien. Y él es una estrella, se merece el éxito que tiene”.

Malcom, en su etapa en el Barcelona, quería demostrar sobre todo su entrega, un ímpetu que ha llevado desde su tiempo en Corinthians: “Es dejar todo el sudor y la dedicación en el campo. Jugar bien, por supuesto que es importante, pero también cuenta tu dedicación. Jugué en Corinthians y sé que el fanático me respeta. En la calle me encuentro con los fanáticos y me dicen que honraste nuestra camiseta. Incluso, los fanáticos de los otros equipos saben que te pones la camiseta y haces lo mejor que puedes, eso es lo que cuenta, muestra respeto por tu trabajo”.