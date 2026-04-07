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Jeroen van Poppel

Traducido por

Malas noticias para el Ajax: su fichaje millonario estará de baja durante meses

Vitesse vs Jong Ajax
Vitesse
Jong Ajax
Eerste Divisie
Ajax
J. Heerkens

Yuri Heerkens tiene que hacer frente a un duro revés. El portero de diecinueve años del Jong Ajax se lesionó el tobillo el lunes por la noche en el partido fuera de casa contra el Vitesse y no volverá a jugar esta temporada, según informa el Ajax en la página web del club.

El portero tuvo que abandonar el partido en Arnhem ya en los primeros compases. A los veinte minutos, todo salió mal en un saque de puerta, tras lo cual Heerkens empezó a sentir molestias y no pudo seguir jugando.

Un día después, las pruebas médicas trajeron malas noticias. La lesión de tobillo resulta ser tan grave que es necesaria una operación, lo que ha puesto fin a su temporada de inmediato.

Heerkens ha sido el portero titular del Jong Ajax esta temporada y ha defendido la portería en diecinueve ocasiones en la Keuken Kampioen Divisie.

En esos partidos encajó 31 goles y mantuvo la portería a cero en cinco ocasiones. Con 1.639 minutos jugados, era un fijo en el equipo.

Heerkens fichó el verano pasado por el Ajax, que lo compró al Sparta de Praga por unos dos millones de euros. En Ámsterdam firmó un contrato hasta mediados de 2030.

El portero se formó en la República Checa en las categorías inferiores de equipos como el Hradec Králové y el Sparta de Praga.

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