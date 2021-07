Maitane López, en Goal: "Creo que es un año en el que sí he encontrado la versión de mí que venía buscando"

La centrocampista, que ha jugado la última temporada en la Real Sociedad, atiende a Goal tras finalizar una exigente temporada.

Maitane López Millán (Mallorca, 1995) es una futbolista que respira Real Sociedad. La centrocampista, que sale del conjunto donostiarra tras jugar la pasada temporada en Zubieta, cuenta con familiares 'txuri-urdines'. No en vano, es sobrina de Aitor López-Rekarte, mítico lateral 'txuri-urdin'. Maitane es una jugadora que ha demostrado su calidad en los equipos en los que ha estado, ya que además de en Donostia, ha jugado en el Levante, donde ha jugado 5 años. Su potencial no tiene límites y eso ha hecho que el seleccionador español, Jorge Vilda, haya contado con ella.

¿Cuál es el balance que hace de la Real Sociedad a nivel colectivo en una de las temporadas más largas de la historia?

"La verdad es que como bien dices, ha sido muy larga la temporada, pero creo que también, haciendo un poco de autocrítica nosotras, para la plantilla que creo que teníamos, no hemos quedado tan arriba como a lo mejor podríamos haber quedado"

¿Y a nivel individual?

"Creo que, también completando la pregunta de antes, el COVID creo que nos ha hecho modificar mucho nuestra vida, y en el fútbol, cuando vives lejos de tu gente, aún más. Creo que eso también ha complicado un poco todo, el estar entre comillas en burbuja, con mucho cuidado de no contagiarnos, de estar seguras y tranquilas para poder seguir jugando. Creo que eso también nos ha marcado colectivamente.

Y a nivel individual, no es tan fácil. No te hace la vida tan fácil como ir a ver a tu gente como solía hacer antes, y yo, que tenía a la familia al lado también complica las cosas, porque nunca había estado allí en el norte, donde está mi familia, y no les he podido ver casi. A nivel futbolístico, creo que es un año en el que sí he encontrado la versión de mí que venía buscando, me he sentido importante, y sí que he disfrutado en muchos tramos de la temporada. Me he visto bastante bien, pero bueno, ha sido una temporada muy irregular, y bueno, al final, larga".

En una temporada tan complicada, sin gente en las gradas, a nivel mental, ¿cómo se afronta este tipo de temporadas?

"Creo que también a nivel motivacional hace mucho. Creo que todas hemos tenido que hacer un cambio de chip, porque claro, cuando juegas en casa, estás acostumbrado a tener a la afición. Por ejemplo, nosotras en el primer partido que jugamos en casa, pudo entrar gente. No lleno como siempre, pero sí que con el aforo permitido pudo entrar y recuerdo que ese partido, no sé si empezamos metiendo, luego nos remontan y luego volvemos a remontar. Al final, la afición ayuda muchísimo y es complicado vivir el fútbol sin la afición, pero bueno, creo que hemos tenido que hacer un esfuerzo mental sobre todo para el tema motivacional".

Y cambiar de un equipo como el Levante, dónde era titular y estaba consolidad, ¿cómo se ha encontrado esta temporada?

"Como bien dices, venía de un equipo en el que había estado cinco años, bastante tiempo, necesitaba un cambio de aires, creo que se había acabado mi etapa en el Levante, necesitaba nuevas motivaciones y creo que el proyecto que me planteó la Real cuadraba con lo que necesitaba en ese momento y la verdad es que la adaptación fue muy fácil, porque tanto mis compañeras como la Real, es un gran club, y te hace que, bueno, te aclimates muy pronto, y la verdad es que sobre todo las compañeras, creo que es el mejor vestuario en el que he estado nunca".

¿Qué ha supuesto para usted vestir la camiseta 'txuri-urdin', aunque haya sido solo una temporada?

"La verdad es que un sueño. Tanto mío como de mi familia. Ya te puedes imaginar. Tanto mi padre como mis abuelos de allí y mi tío, que desde pequeña iba a verle a él, y me daba sus camisetas de la Real, que me venían enormes. Poder verme con ese escudo y con esos colores para mí ha sido un sueño".

¿Cómo se suele preparar de cara a la nueva temporada, suele seguir una rutina?

"Lo que suelo hacer es darme unos días de más o menos parón seguidos. Luego ya empiezo con una especie de preparación física que tengo cada año y que voy modificando dependiendo de las necesidades que tenga en cada temporada. Ahora mismo, estoy en los días de parón, pero el lunes ya empiezo y arriba hasta el inicio. Lo suyo es no pasar la pretemporada, la pre-pretemporada, el verano sin hacer nada. Creo que es importante no perder la forma física. También es esencial tener unos días de desconexión total, porque son necesarios mentalmente, y luego ya prepararse para lo que te espera en la pretemporada".

Una temporada que es histórica. El pasado 15 de junio se declaró como profesional la Primera División Femenina, que cambiará de nombre. ¿Qué supone para el fútbol femenino, desde su punto de vista, este tipo de pasos?

"Igual que nos decía el Gobierno en las reuniones, el CSD también, al final es una deuda histórica que tiene España con el femenino. Creo que son pasos muy importantes de cara a la igualdad. Que ya haya una liga femenina profesional y bueno, creo que es la primera piedra grande para, dentro de unos años, conseguir una igualdad real, y creo que se está trabajando bien, están poniendo los cimientos necesarios para construir algo muy bonito y necesario para, no solo para el deporte, sino también para la sociedad.

Creo que es importante, y nosotras vamos a intentar mejorar también, porque creo que, igual que se nos da, tenemos que dar de vuelta, y nosotras creo que, como profesionales, nos lo vamos a tomar aún más profesional, creo que vamos a trabajar muchísimo, porque también vamos a tener más recursos para hacerlo y con muchas ganas estamos todas de estar aquí".

Una Liga en la que el último año ha tenido un gran dominador como es el FC Barcelona, que además ha tenido un final movido, pero que ha hecho una temporada histórica. ¿Cómo los ve de cara a la nueva temporada?

"Creo que el Barça lleva ya desde la final que perdieron de Champions, creo que hicieron una modificación en sus entrenamientos, lo convirtieron más si cabe en profesional, creo que se dedican plenamente a conseguir estos objetivos que han conseguido este año y creo que es merecido.

Es una plantilla muy preparada, llena de gente de aquí, de casa, y creo que también es algo muy bonito para el fútbol femenino español, que el Barça haya conseguido lo que ha conseguido. En el tema del entrenador y de lo que ha pasado, lo desconozco. Como no estoy dentro, no puedo opinar, y la verdad es que creo que de cara al año que viene, seguirán con el mismo nivel o aún más. Por eso tenemos que estar todas preparadas".

Le quería preguntar por la selección española. Ya ha estado convocada, ¿qué supuso esa llamada del seleccionador?

"Como te puedes imaginar, para todas las jugadoras es un sueño vestir la camiseta de la selección, y más de la absoluta, con todo lo que significa. Es trabajar diariamente para cumplir con tu club, para hacerlo lo mejor posible para ayudar, y bueno, y si dentro de esa ayuda a tu club, puede hacer que Jorge (Vilda, el seleccionador) te llame, pues es genial. Creo que es la guinda de todo, y creo que todas las jugadoras luchamos para hacernos un hueco ahí, en la absoluta, y creo que de cara a la temporada que viene, espero poder dar mi máximo para ver si cae alguna llamadita".

¿Cómo ve a la selección? Ha mejorado mucho en los últimos años, en cuanto a juego, y está consiguiendo grandes victorias

"Es un bloque muy bueno, muy sano. Creo que son grandes jugadoras. Al final, el nivel del Barça también está haciendo que como la mayoría de las jugadoras del Barça están dentro de la lista, pues hace que el nivel de la selección también esté muy arriba, y bueno, creo que es un momento muy importante para España, un momento en el que creo que el fútbol femenino español está creciendo, las jugadoras están subiendo mucho de nivel, y es súper importante seguir creciendo en esa línea. Trabajar mucho, mejorar para que la selección esté lo más arriba posible. Creo que lo están haciendo y las que están yendo es merecido y están consiguiendo grandes cosas".

Una compañera que siempre jugaría en su equipo

"Lucía Rodríguez".

¿Cuál ha sido su mejor momento a lo largo de su carrera?

"Creo que la final que perdimos en Noruega con la selección española sub-19".

Una persona que le haya sorprendido dentro del vestuario, en todos en los que ha estado

"Eva Navarro".

¿Cuál sería su meta, bien a largo plazo o en el futuro más inmediato?

"Jugar la Champions League".