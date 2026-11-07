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Mainz 05 vs. Bayern de Múnich: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 9 7 nov 2026 - 09:30 MEWA Arena

El Bayern de Múnich visita este sábado al Mainz 05 en el MEWA Arena para disputar un partido de la Bundesliga que el líder afronta en circunstancias especiales.

El Bayern llega a la región de Rheinhessen tras una impresionante victoria por 2-0 en casa del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, pero sigue inmerso en una crisis de efectivos en ataque. Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry e Ismael Saibari, cuatro titulares entre las bandas y la punta de ataque, no estarán disponibles.

Además, el entrenador Vincent Kompany sigue sin sentarse en el banquillo debido a una irritación de las meninges. Su asistente, Aaron Danks, dirige al equipo y se mostró recientemente prudentemente optimista sobre la evolución de Kompany, aunque no dio una fecha para su regreso.

El Mainz, por su parte, atraviesa una crisis de resultados. El equipo de Rheinhessen perdió cuatro de sus últimos cinco partidos oficiales, entre ellos uno por 1-4 contra el Elversberg, y esta temporada de liga solo ha sumado en casa uno de los doce puntos posibles.

Aun así, sería un error subestimar al Mainz. El FSV ha dado sorpresas en varias ocasiones frente al Bayern y, pese a su triunfo en Madrid, el club más laureado de Alemania llega con un punto débil: ha empatado cuatro de sus últimos ocho partidos oficiales.

Harry Kane, recién proclamado ganador del Balón de Oro y con una renovación de contrato en el bolsillo, lidera el ataque. Michael Olise y Alphonso Davies, siempre que este último no descanse, deberían acompañarlo en la ofensiva.

Aquí os contamos dónde y cómo podéis seguir el partido en directo.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Mainz 05 y el Bayern de Múnich?

El Mainz llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-4 contra el Elversberg; antes, el FSV también había perdido frente al Werder Bremen (2-3) y el Bayer Leverkusen (3-4). En total, el Mainz encajó 14 goles y marcó solo cinco en ese periodo.

El Bayern de Múnich atraviesa un momento mucho mejor, con tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. Al empate 2-2 contra el Borussia Dortmund en liga le siguió una sólida victoria a domicilio por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En ese periodo, el Bayern marcó 15 goles y encajó siete.

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