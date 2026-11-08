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Magdeburg vs. St. Pauli: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 11 8 nov 2026 - 07:30 Avnet Arena

En la 2. Bundesliga, el 1. FC Magdeburg recibe al FC St. Pauli en el Avnet Arena. El entrenador Petrik Sander quiere sumar tres puntos con su equipo ante su afición.

Tras una temporada irregular, el Magdeburg ocupa el quinto puesto de la tabla y sigue a tiro de los primeros lugares. El equipo ha ofrecido últimamente actuaciones sólidas en la liga, aunque los resultados no siempre han convencido.

El St. Pauli viaja a Magdeburg como octavo clasificado y atraviesa una etapa de resultados dispares. Marcel Rapp debe encontrar respuestas tras la reciente derrota por 1-3 ante el 1. FC Núremberg.

El conjunto de Hamburgo ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su trayectoria no apunta en una dirección clara.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión, el streaming y la hora de inicio.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Magdeburg y el St. Pauli?

El Magdeburg llega a este encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su cita más reciente, el equipo local empató 1-1 con el Darmstadt. Antes sufrió una contundente derrota por 1-6 ante el Bayern de Múnich en la Copa de Alemania, mientras que el triunfo por 6-1 frente al Karlsruher SC supuso un claro golpe sobre la mesa. En total, el Magdeburg marcó doce goles y encajó nueve en ese período.

El St. Pauli registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco partidos oficiales más recientes. El conjunto de Hamburgo cayó por 1-3 ante el 1. FC Núremberg en su último encuentro. Antes empató 0-0 con el Darmstadt y 1-1 con el Hannover 96. El resultado más destacado fue el 2-0 ante el Karlsruher SC. En esos cinco partidos, el St. Pauli marcó cinco goles y encajó cinco.

Magdeburg vs. St. Pauli: alineaciones

Magdeburg vs. St. Pauli: estado de forma

Magdeburg vs. St. Pauli: balance de enfrentamientos directos

Magdeburg vs. St. Pauli: las clasificaciones