Machín no teme a la destitución: “Desde que llegué al Sevilla me he sentido respaldado”

El técnico soriano atraviesa una mala racha que espera revertir el próximo jueves frente al Slavia de Praga en la Europa League.

Pablo Machín ha analizado la mala racha del Sevilla, que le ha hecho estar cuestionado en el puesto y que espera revertir venciendo al Slavia de Praga en los octavos de final de la UEFA Europa League.

“Me siendo fundamentalmente fuerte, existe una preocupación y el primero que lo sabe soy yo. Sé que perder mucho tiempo en pensar en mi situación me resta para dar la vuelta a esta mala dinámica. No debemos mezclar competiciones, es bueno centrarnos en una competición en la que estamos siendo muy fiables, personalmente tengo muy claro que tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento y no quiere defraudarles”, comentó en rueda de prensa.

¿Debe cambiar algo?: “Depende de cómo nos tomemos la preguntas. Se dan muchos cambios y matices, hemos jugado con la línea de tres centrales pero también con tres puntas, con línea de 4, con 4-4-2 con, 4-3-3, cuando las cosas iban rodadas no había motivos para cambiar. Creo más en la esencia que en el sistema y que los jugadores que mejor están puedan desarrollarse”.

Las críticas: “No voy a perder energías en cosas que no dependen de mí. La racha de LaLiga no es normal aunque podamos poner excusas por las circunstancias y es normal que la gente dude, como profesionales sabemos que lo estamos haciendo mal y lo que lo vamos a superar vamos a ser nosotros. Nuestra afición es importantísima, el rendimiento del equipo en el Sánchez-Pizjuán es porque nos llevan en volandas y lo que debemos hacer es darles para que vean que estamos implicados y nos perdonen algunos momentos en los que no estemos acertados. Una cosa es el acierto y otra cosa es la desidia”.

Respaldo de la directiva: “Desde que llegué me he sentido respaldado. He tratado de no defraudarme y la gente que ha confiado en mí. Me tomo el siguiente partido como si fuera una final. Este grupo ha sido capaz de hacer una primera parte de la temporada muy buena y queremos volver a esa senda todos juntos. No gano nada teniendo preocupaciones en cosa que me distraen de ganar el partido y de acertar”

La mala racha de André Silva: “Está haciendo lo mismo que hacía anteriormente pero ahora no tiene ese flow para que los balones vayan a la red. Esto son rachas, estaría preocupado si no trabaja o no estuviera implicado pero como lo está, no me preocupa”.

El Slavia de Praga y el ejemplo de la eliminación del Real Madrid: “Todos los rivales tienen capacidad para ganar a cualquiera. Nos ha costado mucho ganar a rivales con poco pedigrí. Lo que le sucedió al Real Madrid es un ejemplo más”.

Las bajas en la lateral izquierdo y los rumores de la marcha de Arana: "Escudero no está por lesión y Arana un proceso gripal y ha entrando hoy, no ha hecho todo el entrenamiento. Sinceramente yo conocimiento desde dentro del club no tengo ningún tipo de conocimiento. No tengo ninguna noticia al respecto”.

¿Está bloqueado por miedo al fracaso?: “No tengo miedo, sólo a la salud. Esto es mi trabajo, la presión se soporta en el equipo de mi ciudad y un grande como el Sevilla. No soy una persona que me empape de lo que se comenta pero tonto no soy y me imagino que antes las cosas se veían de una forma y ahora se verán de una forma más oscura. El miedo no me hace bloquearme”.