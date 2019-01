Machín: "Me ha parecido el mejor Real Madrid"

El entrenador del Sevilla comparece tras la caída 2-0 en el Bernabéu.

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, compareció en rueda de prensa después de la derrota de su equipo 2-0 ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu. Estas son las declaraciones más importantes que realizó el preparador del cuadro andaluz:

"NOS HAN EXIGIDO MUCHO"

"Decepcionado del todo tampoco. Hay que reconocer que en la segunda parte ha sido superior, pero en la primera hemos ocmpetido bien. Lo que les puedo pedir es la implicación, como mínimo. Y la han tenido. Nos hemos encontrado al mejor Madrid de los últimos tiempos. Nos han exigido mucho. No hemos tenido acierto. Nos hemos quedado en la segunda parte sólo con la faceta defensiva".

"HAY QUE DARLE MÉRITO AL RIVAL"

"Nos hemos enfrentado a un muy buen Madrid, muy implicado. Han hecho buena presión. No hemos sido capaces de hilvanar 2-3 pases y obligarles a ellos a echarse atrás. Insistimos también siempre en la misma zona. Cuando hemos conseguido abrir a las bandas tuvimos la más clara, la de Escudero. Más que en nuestros errores, hay que darle mérito al rival, que estuvo muy implicado".



"NO TUVIMOS LA ENERGÍA DE LA IDA"

"¿Un Madrid distinto? Es que nosotros tampoco estuvimos tan bien. No tuvimos la energía que en la ida. Hoy no nos han dejado hacer nuestro juego. Hemos hecho poco en la tarea ofensiva. Estuvimos 80 minutos dentro del partido y luego no tuvimos tiempo de reacción".

RECUPERAR A BANEGA Y SARABIA

"Sarabia y Banega llevan muchos partidos a un nivel altísimo. Por eso íbamos empatados con el Real Madrid. Para ello necesitamos que ellos estén muy bien. Ahora puede que no estemos tan acertados, pero seguro que estos jugadores nos ayudarán a recuperarlo".

"DUDÉ EN QUÉ CAMBIOS HACER"

"Los entrenadores debemos ser reflexivos y no impulsivos. Tratas de buscar la mejor opción. Dudé en qué cambios hacer. Creo que eran los mejores cambios que podía hacer. Mi intención era buscar alguna acción que nos pudiera dar la victoria, por eso cambiamos dos puntas por dos puntas, en lugar de buscar más aguantar el resultado".



LA CARGA MENTAL

"Es lógico que esto pase factura. Los que llevan mucha carga física y mental. La previa de UEFA no tiene nombres llamativos, pero sí una obligación de ganar que te desgasta psicológicamente. Teníamos que hacerlo. Siempre he dicho en que llegarían momentos que no estaríamos tan bien. Aun así, creo que podremos competir bien toda la temporada".

BARÇA, FAVORITO EN COPA

"¿Priorizar? Queremos ganar todos los partidos. la propia comeptición nos dirá qué priorizar. Eso será si caemos en alguna competición. Ahora nos toca enfrentarnos al favorito a ganarlo todo, que es el Barcelona. Queremos ganar la elimiantoria, llegar lo más lejos posible. Si no lo conseguimos, ojalá no sea así, pues tendremos más energía para La Liga. Pero ahora pensamos sólo en ganar cada partido".

EL MEJOR MADRID

"Me ha parecido el mejor Madrid, sí. Con balón estuvo muy seguro, presionó en campo rival, fue un equipo capaz de jugar en campo rival toda la segunda parte. Por eso creo que fue el mejor Madrid".

NO PUNTÚAN EN EL BERNABÉU

"Me llamaba la atención que llevábamos tantos años sin ganar ni puntuar aquí. Son situaciones que pasan. El Real Madrid en su campo es poderoso y cuando valoras una actuación hay que ver también el rival, que lo hizo muy bien. Nosotros tenemos que mejorar cosas, pero tuvimos implicación, ganas, concentración. Lo tuvimos, pero el acierto es otra cosa. Y el rival nos permitió poco".