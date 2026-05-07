«Luuk de Jong regresa a los Países Bajos por una grave situación personal»

Luuk de Jong dejará el FC Porto al final de esta temporada. El delantero, de 35 años, atraviesa una delicada situación personal y regresará a su domicilio en Eindhoven, según informa el medio portugués especializado en fichajes Zerozero. Su contrato en Portugal, que expira al final de esta temporada, no se renovará.

Llegó el pasado verano como refuerzo experimentado para competir con Samu Aghehowa y existía la opción de prorrogar su contrato una temporada más, pero finalmente no se ejercerá.

La grave enfermedad de un familiar en los Países Bajos ha sido determinante en la decisión del exinternacional holandés, que quiere estar cerca de su familia en este difícil periodo.

Además, lleva meses recuperándose de una grave lesión de rodilla. En diciembre se operó el ligamento cruzado de la rodilla izquierda tras estar varios meses inactivo.

Las lesiones han marcado su etapa en el club. El técnico Francesco Farioli contaba con él para rotar con Samu, pero los problemas físicos truncaron ese plan.

Su aventura en Portugal empezó bien: dejó buena impresión y marcó un gol clave en el campo del Sporting CP. Tras ganar 3-0 al Casa Pia, Farioli lo definió como una «clase magistral» del holandés.

Poco después, en un amistoso contra el Lourosa, De Jong sufrió una grave lesión de rodilla que lo mantuvo tres meses de baja. Apenas regresó en noviembre, el delantero se rompió el ligamento cruzado y su temporada terminó de inmediato.