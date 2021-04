"Lukaku está al mismo nivel que Lewandowski, Haaland y Mbappé"

Alessandro Altobelli, campeón del mundo con la Azzurra en 1982, resaltó el estado de forma del compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en Inter.

El sensacional estado de forma de Romelu Lukaku en el Inter ha sido una gran sorpresa para un legendario ex delantero nerazzurri. El belga ha marcado 61 goles en 88 apariciones desde que arribó a la tienda lombarda proveniente desde Manchester United. Por lo mismo, Alessandro Altobelli, también ex emblema de la Selección de Italia, no dudó en compararlo con otras estrellas que brillan en el ámbito internacional.

"Al comienzo de la campaña, pensé que era un jugador promedio, pero estaba equivocado", declaró en diálogo con La Gazzetta dello Sport el campeón del Mundo en 1982. Y en la misma línea, destacó que el futbolista lo conquistó por “la forma en que interpreta el papel de delantero".

Y agregó: "Lukaku no solo es capaz de anotar de cualquier forma y contra cualquier oponente, sino que también es un gran líder que ayuda al equipo. Para mí, está al mismo nivel que Lewandowski, Haaland y Mbappé".

Para complementar sus elogios, el ex interista -entre los 70' y 80'- destacó que "siempre es una gran prueba para los delanteros cuando vienen a jugar en la Serie A, pero Lukaku ha estado a la altura del desafío, anotando contra todos y de muchas maneras diferentes".

'Spillo' timbró 209 goles en 466 partidos con el cuadro de Milán, lo que ayudó a los interistas a ganar el título del Calcio con Eugenio Bersellini en 1980. Al ser consultado por una comparación entre ambos, el exfutbolista italiano precisó: “Es difícil hacer comparaciones entre diferentes épocas; digamos que fui uno de los mejores delanteros de mi época, al igual que Lukaku ahora".

Cabe destacar que la dupla del 'Búfalo' con Lautaro Martínez es la más prolífica del Calcio: Lukaku (21) y el Toro (15) llevan 36 goles entre ambos en el campeonato, en la última Serie A cerraron con 37. Además, en 29 apariciones este curso, el ariete nacido en Amberes -compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el equipo que dirige Antonio Conte- ha dejado su huella en 17 partidos: el Inter ganó 16 de ellos. “La plantilla del Inter es difícil de mejorar, especialmente en defensa y ataque. Quizás les falte algo en el centro del campo, aunque Nicolo Barella es un jugador formidable", sentenció Altobelli.