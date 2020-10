Luka Jovic se enfrenta a seis meses de cárcel por violar el confinamiento

La fiscalía serbia pide ese castigo porque "no cumplió con los protocolos de salud después de su regreso de España", según la agencia 'Tanjug'.

Luka Jovic no levanta cabeza. Si su primera temporada en el ha sido para olvidar, la segunda no está siendo mucho mejor. Ni dentro del campo ni fuera del mismo, con el delantero serbio enfrentándose ahora a seis meses de cárcel por haber violado el autoaislamiento para evitar el contagio de la COVID-19 durante el estado de alarma del pasado mes de marzo, según ha informado este jueves la agencia estatal serbia 'Tanjug'.

De acuerdo con aquella publicación, los fiscales serbios solicitan una sentencia de prisión de seis meses para Jovic porque "no cumplió con los protocolos de salud después de su regreso de ". Cabe señalar que, según la ley serbia, el tribunal debe ahora confirmar la acusación presentada por la fiscalía.

Además, Jovic tuvo la oportunidad de pagar una multa de 3,5 millones de dinares (30.000 euros) que habría evitado recibir más cargos, tal y como ha explicado la emisora estatal RTS. En ese sentido, se espera que este viernes la fiscalía publique más datos sobre el caso protagonizado por el delantero del Real Madrid, que llegó al Santiago Bernabéu la temporada pasada a cambio de 60 millones de euros.

Jovic fue titular en la derrota del Real Madrid contra el , por el estreno de ambos equipos en la . El punta serbio fue reemplazado en la segunda parte.

Días antes, había sido protagonista por unas declaraciones de Borja Mayoral, quien afirmaba en su presentación con la Roma que el Real Madrid "quiso sacar a Jovic”, algo a lo que Zinedine Zidane contestó en la rueda de prensa previa al partido contra el , también saldado con derrota para los blancos.

El entrenador del Real Madrid respondía diciendo que "hablo con ellos, pero son cosas privadas. Eso se queda dentro. Intento siempre ser sincero con ellos. Cada uno puede opinar y no me voy a meter... A Jovic lo he pedido yo. Se dicen tonterías".