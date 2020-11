Luis Suárez sueña con la Liga con el Atleti y explica su salida del Barcelona

Luis Suárez analiza las opciones del Atlético en Liga y Champions y repasa su salida del Barcelona.

Luis Suárez cree repasó la actualidad del fútbol y habló del y su lugar en la Liga, algo que sueña con terminar arriba ganándola. “Puede que sea una Liga pareja. El que cometa menos errores desde el principio... Yo que estuve en el Barça soy consciente de que si empiezas mal y pierdes puntos es muy difícil volver a alcanzar a los primeros. Hay que estar firmes, convencidos. Si quieres ganar la Liga tiene que ser desde el principio, con muchas ganas. Como muestra el Atleti, el Madrid, el Barça no le ha salido las cosas como quieren. Pero sabemos que la estará peleando hasta el final. Si nosotros nos lo creemos y tenemos esa ilusión... ¿por qué no soñar?

Muy ilusionado en el Atleti aunque dolido con el Barça

El charrúa explicó que “a nivel deportivo el de convencido, ilusionado y con muchísimas ganas. Sigo el camino de lo que es el Atleti. Un equipo muy unido, compacto, con muchísima ilusión. Si todos estamos preparados y convencidos que podemos conseguir cosas importantes”.

También habla de su salida del Barça y se piensa que le faltaron al respeto: “No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria. Me siento orgulloso. Donde no me querían me quieren en otro. Encontré la felicidad y disfrutando este momento ahora”.

El artículo sigue a continuación

Elogios para Simeone

El ‘9’ del Atlético explicó que no le ha sorprendido el club para que ahora juega. “No, no me sorprendió porque sabía al equipo donde venía, con qué clase de compañeros y con qué entrenador iba a trabajar. La gente que trabaja alrededor del club es espectacular y me lo ha hecho muy fácil para adaptarme yo y mi familia. Eso te hace las cosas más fáciles y hace más grande al club. Uno lo valora y me sorprende la buena infraestructura que tiene. Ves al club en general con muchísimas ganas de seguir creciendo para ser más grande en Europa”.

Respecto a Simeone explicó que “no me sorprende. Desde afuera ya lo veía. Me sorprende que lleve muchísimos años en un club y los jugadores sigan con ese convencimiento. Que sigan trabajando, que si no juega uno el suplente apoye. Eso lo genera el entrenador con su espíritu, su contagio para que todos estemos activos. Eso genera una competencia sana que hace mejor a cada jugador”.

Consejos para Joao Félix

Son la pareja de moda y Suárez, como veterano del fútbol, se atreve a dar consejos al “recién” llegado a la élite Joao Félix: “A Joao hay que hacerle ver, sobre todo los grandes, que no tiene que caer toda la responsabilidad en él. Por eso jugamos 11 y otros 11 esperan. La responsabilidad es de todos. Tiene que disfrutar y esperar su momento. Nos va a ayudar muchísimo, ha comenzado muy bien. Se le ve con hambre, ilusión, con ganas de conseguir grandes cosas en el grupo y a nivel personal. Disfrutar de un jugador muy joven para lo que soy yo, un jugador que quiere aprender y que seguro que me puede ayudar en aspectos positivos”.

Cree en la Champions y da las claves

En cuanto a la Champions y las posibilidades del Atlético señala que “creo que la Champions es muy diferente a . Se basa en el momento de cada equipo. Está muy físico ahora. El partido ante el Bayern fue porque ellos fueron más eficaces que nosotros. De cinco o seis que tuvieron metieron cuatro. Nosotros tuvimos más ocasiones y no pudimos convertir. Eso en Champions se paga caro. Si mejoramos esa eficacia podemos competir contra el Bayern, que es el mejor equipo de Europa, o el , que ya le eliminaron en el pasado. Si sabemos lo que queremos y nos lo creemos, estamos capacitados porque tenemos jugadores, personalidad y calidad. Sólo falta estar acertados en esos momentos claves. Es lo que hay que hacer en Champions”.