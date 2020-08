Luis Suárez quiere quedarse hasta de suplente: "Aún puedo aportar mucho al Barcelona"

El uruguayo, cuestionado tras la mala temporada blaugrana, ha dejado claro que quiere cumplir su contrato hasta 2021 y prorrogable a 2022.

Luis Suárez tiene claro que quiere quedarse en el . A pesar de las críticas y los rumores de su marcha, el veterano delantero tiene claro que quiere cumplir su contrato que se extiende hasta 2021 y es prorrogable hasta 2022 y aceptaría icluso tener un rol más secundario en el equipo.

"Obviamente. Lo aceptaría aquí como lo acepte siempre en mi carrera. La competencia siempre es buena y si el técnico considera que debo arrancar desde el banquillo no tengo problema en ayudar con el rol que me otorguen. Creo que aún puedo aportar mucho a este club", comentó en una entrevista a El País.

Aunque aún no ha hablado con Koeman sobre su futuro, el uruguayo reitera que quiere seguir: "Siempre que se cuente conmigo yo quiero seguir aportando todo lo que pueda. Siento el apoyo de la gente desde que llegué y eso me da mucha fuerza también para continuar.

¿Le penaliza su amistad con Messi?, el charrúa es contudente: "Cuando se habla de pesos pesados se mira a todos los que llevan más tiempo en el club. Es normal, pero hay mucho engaño en todo eso porque en realidad de un año a otro todo cambia. No me gusta comparar, cada lugar es distinto, pero recuerdo que en el Madrid el año que les eliminó el de la Champions se decía que Kroos estaba acabado, querían jubilar a Modric, decían que Ramos era un desastre y de repente ya no valía ningún jugador. Y al año siguiente todo les fue mejor y otra vez todos eran fenómenos y formaban un equipo de leyenda. Y claro está que era y son un equipazo, pero con la derrota ya se sabe que se dispara contra todo y contra todos. Y es una pena porque es así todo el tiempo, se opina de todo y sobre todo se juzga con mucha facilidad: lo que hoy es blanco, mañana es negro y viceversa. Honestamente creo que en ocasiones falta algo de coherencia, paciencia y sobre todo memoria. Cuando falta conocimiento o argumentos para explicar las cosas a fondo se suele sacar un motivo fácil y simple, una frase para repetir, pero el fútbol es más complejo. Y, por otra parte, ser amigo de Leo es un orgullo para mí, porque en la cancha no hay amigos, hay compañeros de equipo y estamos para ayudarnos todos con un objetivo común. Y, fuera de la cancha, tengo la suerte enorme de contar como amigo con una persona excelente como es Leo, una amistad que va más allá de jugar juntos hoy, que es algo circunstancial".

Suárez también dejó su diagnóstico de la derrota contra el Bayern: "Fue uno de esos días donde todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo. No es una excusa pero está siendo un año muy extraño por todo, y desde luego el formato influye; el Bayern se adaptó y se mentalizó mucho mejor para una eliminatoria atípica. Veníamos quizá con algunas dudas y el Bayern lo tenía todo clarísimo. Ellos están muy bien, muy fuertes. A doble partido nunca sabremos qué podría haber pasado; seguramente también nos habrían eliminado, no sé. Pero es cierto que nosotros en el Camp Nou nos hacemos más grandes y que jugando fuera de allí siempre nos cuesta un poco más"